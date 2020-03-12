Страны закрываются для туристов, а столичный кинотеатр не будет отменять «места для поцелуев» из-за коронавируса

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12 марта 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

«Умом Россию не понять» - в то время как отменяются международные соревнования, а многие страны вводят карантин и закрываются от туристов, в нашей стране заразы никто не боится. Cтоличный кинотеатр «Пионер» объявил, что не будет отменять «места для поцелуев» из-за коронавируса.

Там решено установить кварцевые лампы и проводить дезинфекцию в залах после каждого показа, причем польза этих методов в борьбе с COVID-2019 наукой не доказана. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пиар-менеджера кинотеатра, решение о временной отмене «мест для поцелуев» или рассадки посетителей в кинозале через одного «пока не принято».

Зато пиарщик порекомендовала зрителям пользоваться бактерицидными принадлежностями, которые можно получить в фойе. Между тем один из российских блогеров утверждает, что коронавирус изначально появился в России и мы все уже давно им больны.

Кроме того, коронавирусом заразились Том Хэнкс и его супруга, у защитника «Ювентуса» обнаружили коронавирус, NBA приостанавливает сезон из-за пандемии, а комиссия здравоохранения Китая заявила, что страна прошла пик эпидемии коронавируса.