Доктор Мясников поблагодарил Бога за возможность еще раз голосовать за Путина

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11 марта 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников, фото из соцсети

Доктор Александр Мясников, узнав о новой поправке в Конституцию РФ, «выдохнул». Врач и ведущий на телевидении популярной программы о здоровье Александр Мясников сказал, что у него после принятия поправки к Конституции об обнулении президентских сроков появилась надежда на стабильное будущее.

Доктор Мясников поблагодарил Бога за то, что «хватило ума и воли» сохранить россиянам возможность голосовать за желаемого президента, - сообщает URA.RU.

По признанию Мясникова в Тelegram-канале, он «искренне не понимал, почему нужно ограничивать сроки пребывания президента на посту», волновался, что на последних годах срока «уходящая власть ослабнет и начнется рыскание». Узнав о новой поправке в Конституцию РФ Мясников «выдохнул». «Я если доживу — буду голосовать за того, кого хочу», — заявил главврач одной из московских больниц.

Напомним, Александр Мясников был доверенным лицом Владимира Путина, как кандидата в президенты РФ. Тогда он объяснил, что стал доверенным лицом, так как безмерно уважает Путина не только как политического деятеля, но и как человека, и он связывает позитивные изменения, которые происходят и будут происходить в России, именно с его именем.

В январе во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию, в том числе об отмене формулировки о двух сроках подряд, которыми ограничено президентство.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник, 10 марта, предложила снять ограничения на число президентских сроков и позволить действующему главе государства вновь избираться на эту должность. Напомним, Путин рассказал, что думает о возможности снятия ограничений на число президентских сроков Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права на выборах главы государства.