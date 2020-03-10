Путин рассказал, что думает о возможности снятия ограничений на число президентских сроков

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10 марта 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Госдуме заявил, как относится к выдвинутому ранее Валентиной Терешковой предложению снять ограничения с числа президентских сроков.

Путин отметил, что не считает нужным позволять одному и тому же человеку неограниченное количество раз занимать пост главы государства. Президент подчеркнул, что гарантированная сменяемость власти выступает в роли механизма, позволяющего стране динамично развиваться.

«Были предложения продлить срок вашего покорного слуги. Но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются безальтернативно. Не нужно этого делать. Альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными», - считает Путин.