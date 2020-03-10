Депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков

Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник, 10 марта, предложила снять ограничения на число президентских сроков и позволить действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

В рамках пленарного заседания ГД Терешкова отметила, что не понимает, зачем "крутить и мудрить", когда речь идет о гражданах России и будущем страны. По мнению депутата, следует убрать ограничения в Конституции по количеству президентских сроков или заложить в основном законе возможность для действующего лидера Российской Федерации вновь избираться на этот пост.

Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании для обсуждения идеи Валентины Терешковой.