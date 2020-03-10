Жириновский предложил лишить россиян прямого избирательного права и выбирать президента решением Госсовета

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10 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права на выборах главы государства.

Кроме того, он поддержал и досрочные парламентские выборы, сообщив, что после принятия поправок в Основной закон страны нужно провести и голосование в Госдуму.

"Я это с трибуны скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы", — цитируют его "РИА Новости".