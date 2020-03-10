Жириновский предложил лишить россиян прямого избирательного права и выбирать президента решением Госсовета

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права на выборах главы государства.
Кроме того, он поддержал и досрочные парламентские выборы, сообщив, что после принятия поправок в Основной закон страны нужно провести и голосование в Госдуму.
"Я это с трибуны скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы", — цитируют его "РИА Новости".