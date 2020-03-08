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Коронавирус 8 марта: «медицинский терроризм» и рухнувший отель в провинции Фуцзянь

, 11:51 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Коронавирус 8 марта: «медицинский терроризм» и рухнувший отель в провинции Фуцзянь
вирус, pixabay.com

Число инфицированных коронавирусов достигло 106 165 человек. Погибли – 3 594 зараженных.Выздоровели – 59 965. В России COVID-19 на 7 марта определен у 14 человек. Несмотря на опасность распространения вируса, российские селебрити превратили заболевание в модный тренд.

  • В Китайской провинции Фуцзянь минувшей ночью рухнул отель, использовавшийся для карантина тесно контактировавших с зараженными COVID-19. Две из 50 человек, вытащенных из-под обломков, мертвы. Всего под завалами оказалось около 70 человек, выживших до сих пор ищут.

  • Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться. Вернувшимся в столицу из Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана нужно отправляться на двухнедельный карантин. Все остальные страны, в которых подтверждён хоть один случай заражения, входят в список опасности. Поэтому нужно регистрироваться по прилете из любой страны.

  • Коронавирус стал «модным трендом». Российские звезды используют в качестве аксессуара медицинские маски и раскрашивают их кто во что горазд. Понимания того, что маски нужно надевать только заразившимся, потому что от вируса они не защитят, конечно, у селебрити не существует. Рудковская зато на показе Chanel закрыла рот белыми цветами, группа «Фабрика» вышла в свет с блестящими накладками на лице, Решетова и Тимати заказали специальную Black Star Mask для себя и своего кота. Фото тут.

  • В московском транспорте усилии меры санитарной безопасности. В поездах стали чаще менять воздушные фильтры, дезинфицируют вагоны метро специальными средствами и ультрафиолетовыми лампами.

  • Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф связал санкции США с COVID-19. «Дональд Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом, в то время как наши граждане от него умирают. Мир не должен больше молчать, в то время как на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм», – написал он в Twitter.

В конце февраля американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США в течение нескольких месяцев определятся с решением о направлении в ООН петиции с просьбой вновь наложить на Иран международные санкции.

До этого президент Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе с новым коронавирусом, но Тегеран должен об этом попросить. В ответ президент Ирана Хасан Роухани назвал предложение США оказать помощь в борьбе с коронавирусом «маской сострадания» и призвал снять санкции хотя бы с лекарств.

  • Индонезия наиболее близко находится к странам со свирепствующим коронавирусом.Люди каждый день обращаются к Аллаху с просьбами о помощи. Какие-то люди предпочитают беречь своё здоровье и использовать на всякий случай маски. Другие же, глубоко верующие, утверждают, что Всевышний защитит их, если искренне верить в это. Мнение индонезийцев о коронавирусе.

  • Uber будет выплачивать компенсации заразившимся коронавирусом водителям. Система уже действует в США, Англии и Мексике. В скором времени соответствующие меры применят во всех странах, где работают сервисы компании.

  • Эпидемия вируса сказалась на китайской торговле: импорт сократился на 4%, экспорт —на 17,2% в долларовом выражении. Власти страны напрямую связали падение с коронавирусом. При этом товарооборот между Россией и Китаем вырос.

 

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