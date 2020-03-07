Мнение индонезийцев о коронавирусе. «На всё воля Божья»

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7 марта 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

каронавирус, в Индонезии, фото: соцсети

Коронавирусная инфекция уже давно путешествует по миру. Индонезия наиболее близко находится к странам со свирепствующим вирусом. Недавно и в этих регионах выявили заболевших инфекцией Covid-19.

Уже сейчас президент страны Джоко Видодо всерьёз занимается этой проблемой. По его новому приказу всех заболевших в скором времени доставят на безлюдный остров, где ими будут заниматься профессиональные доктора страны.

До этого времени на острове должны быть созданы специальные госпитали, в который и поступят больные. Индонезийцев всерьёз беспокоит распространение инфекции. Ведь их соседи с другой стороны океана уже подверглись атакам беспощадной заразы.

Что же думают сами индонезийцы о разросшейся инфекции коронавируса? Большая часть людей в этой стране – глубоко верующие. Индонезия представляет собой обитель для мусульман и буддистов. Некоторые яванцы сохраняют и традиционные верования, схожие с полинезийскими. Мусульманское население страны проводит ежедневные молебны. Люди каждый день обращаются к Аллаху с просьбами о помощи. В Индонезии практически нет атеистов, а если даже кто и не верит в Бога, тот презирается обществом. Поэтому надежды на избавление от опасного вируса местные возложили не только на медиков, но и на самого Всевышнего. Почти каждый горожанин или сельский житель уповает на Высшие силы. Какие-то люди предпочитают беречь своё здоровье и использовать на всякий случай маски. Другие же, глубоко верующие, утверждают, что Всевышний защитит их, если искренне верить в это. Потому эти люди не носят масок и даже не соблюдают необходимых правил. А ведь опасность со стороны распространения инфекции действительно велика.

Если поразмыслить здраво, то индонезийцы, так же как и индийцы, находятся в шаге от катастрофы. Ведь в этой стране, как и в той же Индии или Бразилии, полным-полно сельских поселений, где не все ещё познали на себе превосходство современного века. Очень много бедных и обездоленных, не имеющих даже крыши над головой. Около половины всего населения живёт на несколько долларов в месяц. На Яве, Суматре и окрестных островах обитает много разных племён, чьи языки и традиции схожи с полинезийскими. Их уровень жизни всё ещё стоит на очень низкой ступени. Есть и племена, которые даже не пользуются современными гаджетами, считая их за происки «лелембутов» (тёмных духов в индонезийской мифологии). Решение Джоко Видодо об изоляции больных на отдельный остров – правильное решение. Ведь в случае распространения инфекции в городах Индонезия может серьёзно пострадать, и погибшие будут исчисляться тысячами.