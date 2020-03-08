Коронавирус стал «модным» трендом - российские селебрити развлекаются, украшая себя медицинскими масками

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8 марта 2020, 00:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Пока во всем мире борются со смертельным вирусом — российские селебрити продолжают развлекаться в Instagram, напяливая себе на лица медицинские маски и разукрашивая их кто во что горазд.

Рудковская на показе Chanel закрыла рот белыми цветами, группа «Фабрика» вышла в свет с блестящими накладками на лице, Решетова и Тимати заказали специальную Black Star Mask для себя и своего кота. Медицинскую маску уже окрестили самым модным аксессуаром 2020 года.

И бесполезно богатым и знаменитым объяснять, что повязка никак не защищает от коронавируса, а надевать ее нужно только уже заразившимся людям. Но хайп есть хайп и нужно урвать свою толику популярности, а то вдруг врачам удастся справиться с болезнью, а они так и не покрасуются с тряпочкой на лице.