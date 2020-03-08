В Китае рухнул отель для карантина. Спасены 50 человек, двое погибли

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8 марта 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Минувшей ночью спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля. Известно, что здание использовали для карантина тесно контактировавших с зараженными коронавирусом людьми.

«… двое из 50 человек, вытащенных из-под обломков, мертвы, спасатели всё ещё ищут выживших», - сообщили представители власти.

Отмечается, что построенный в 2018 году шестиэтажный отель Xinjia Express обрушился в субботу около 19.15 (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. В результате происшествия под завалами оказалось около 70 человек.

При этом местные источники уточнили, что никто из находившихся на карантине граждан заражен не был.

Ранее сообщалось, что о жительницы Подмосковья, которая заразилась коронавирусной инфекцией в Швейцарии.