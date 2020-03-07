Коронавирус 7 марта: изменение симптомов заболевания и «чудо-вода» для лечения

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7 марта 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

коронавирус

Число зараженных коронавирусов в мире достигло 101 957 человек. Выздоровели – 57 376. Погибли – 3 491.Тем временем в России за сутки зафиксировали шесть случаев заражения COVID-19. Пять из них в Москве, один – в Нижнем Новгороде.Теперь у нас десять подтвержденных случаев заболевания. Первый инфицированный уже выздоровел.

Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране. Главным образом население смущают его твиты, которые не успокаивают граждан, а наоборот, заставляют паниковать. Бывший координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн тоже считает, что реакция администрации Трампа на коронавирус является в корне неверной. «Под этим я имею в виду очевидное – президент выходит и говорит ложные вещи. Они попадают под категорию либо вводящих в заблуждение, либо преднамеренно не приносящих пользу». По его мнению, установка президента такова: «не приносите мне плохих новостей, не делайте ничего, что подорвет экономику, не говорите мне, что плохие вещи происходят».

В Санкт-Петербурге начали продавать «чудо-воду», якобы спасающую от коронавируса. Продавец разместил объявление в интернете и написал инструкцию. За пол-литра воды он просит 280 рублей.

Не ведитесь на провокации мошенников! Чудо-вода, заговоры и молитвы – не помогут. Соблюдайте меры предосторожности, рекомендации Роспотребнадзора и не пренебрегайте профилактикой – это единственное верное решение на данный момент.

ВОЗ анализирует риск срыва поставок лекарств из-за распространения COVID-19, утверждает генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Речь в том числе идет об антибиотиках, болеутоляющих, лекарствах от диабета, ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Во Франции из больниц украли более одиннадцати тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов антисептика. Ранее Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось заболевание. Теперь приобрести маски в аптеке можно только при наличии выписанного врачом рецепта.

Китайские ученые заметили изменение в клинических симптомах коронавируса . Они разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на 2 группы: 31 человека – поступившие с 16 по 22 января. 58 человек – госпитализированных с 23 по 29 января. В первой группе эксперты заметили повышенную температуру у 67,7 %, пониженный уровень лимфоцитов у 54,2%, упадок сил у 41,9 % и мышечную боль у 22,6 % инфицированных. Выделение небольшого количества мокроты обнаружилось у 32,2%. У второй группы оно зафиксировано только у 6%. Другие симптомы, как кашель, тошнота, диарея и чувство стеснения в груди в двух группах отличались незначительно. Кроме того, ученые отметили, что во второй группе более 75% составляли женщины, а в первой – около 46%. Из этого следует, что клинические симптомы в разные периоды времени отличаются из-за мутации вируса.

В школы Москвы с 10 марта не пустят вернувшихся из Италии и Франции детей. Не допускать их к занятиям положено в течении 14 дней. Школьникам при этом должны обеспечить возможность обучаться дистанционно.

Ростуризм напоминает: ограничений на размещение иностранных граждан в гостиницах РФ нет. Въезд в Россию ограничен только для граждан стран, в отношении которых принято решение оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.

Власти Петербурга усилят меры безопасности в связи с подтвержденным в городе случаем заражения COVID -19.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил КНР в том, что они предоставили американской стороне полную информацию о коронавирусе своевременно. Поэтому США «оказались в положении отстающего».

Заражение коронавирусом подтвердилось у 21 человека на лайнере Grand Princess. Надеемся, до уровня Diamond Princess не дойдет.

В ВОЗ оценили перспективы исчезновения коронавируса с приходом лета. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал это ложной надеждой. Это значит, что рассчитывать на то, что коронавирус исчезнет с наступлением тепла – нельзя.

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