В Петербурге начали продавать

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6 марта 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге начали продавать воду, которая якобы может уберечь от заражения коронавирусом. Продавец разместил на интернет-портале бесплатных объявлений чудо-воду и инструкцию к ней.

«Вода поможет организму побороть злосчастный вирус и другие болезни! Даже если вы заболеете, то перенесете заболевание легко и быстро исцелитесь. Заговоренная вода наполняет ваш организм силами, а также очищает его», - сказано в объявлении.

За пол-литра такой «чудо-воды» продавец планирует получить 280 рублей. Отмечается, что принимать ее нужно каждое утро на голодный желудок, а также протирать ей лицо вместо умывания.