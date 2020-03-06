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6 марта 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала россиянам о ситуации с коронавирусом в стране и сообщила, каким образом сама пытается избежать болезни.

«Я строго выполняю рекомендации Роспотребнадзора: я мою руки, я ни с кем не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку», - заявила Матвиенко. Она выразила уверенность, что если неукоснительно следовать рекомендациям Роспотребнадзора, то болезнь обойдёт стороной.

Также спикер Совфеда призвала сограждан не распространять слухи о распространении заболевания в России. Политик подчеркнула, что ситуация находится под контролем. «Идет избыточное нагнетание ситуации, этого делать нельзя: слухи - вещь опасная, может быть, даже опаснее коронавируса», - добавила она.