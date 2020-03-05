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Памфилова попросила россиян поменьше геройствовать

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Памфилова попросила россиян поменьше геройствовать
Фото: globallookpress.com/ Photographer: © АГН Москва

Глава российской ЦИК Элла Памфилова призвала соотечественников не строить из себя героев. Такое заявление она сделала в связи с повышенной опасностью заражения простудой и гриппом, а также с возможностью заболеть коронавирусом.

«Это культура работы в сообществе. Ты, изображая из себя героя, который совершает подвиг с температурой, думай о том, что пока ты едешь в транспорте или на работе, помимо своего пафоса, можешь заразить несколько десятков людей», - заявила Памфилова.

Она добавила, что при первых симптомах заболеваний лучше перестраховаться, взять больничный и отсидеться дома. Также глава ЦИК посоветовала не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

АБ

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