В России зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом

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5 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новом случае заражения коронавирусной инфекцией в России. Отмечается, что 29 февраля мужчина прибыл в страну из Италии, сообщает kp.ru.

«5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики»- отметили в ведомстве.

При этом к врачу заболевший обратился 2 марта с симптомами ОРВИ. Его госпитализировали в инфекционный бокс, позже исследование подтвердило коронавирус. В сообщении сказано, что состояние пациента удовлетворительное.

«Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия», - уточнили они.