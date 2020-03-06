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Ученые заметили изменения в клинических симптомах коронавируса

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Social Science Research Network

Ученые заметили изменения в клинических симптомах коронавируса
Фото: pixabay.com

Китайские ученые выявили изменения в клинических симптомах, зараженных коронавирусной инфекцией в разное время. Черновики своих исследований эксперты опубликовали на сайте библиотеки Social Science Research Network.

Ученые разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на 2 группы: 31 человека - поступившие с 16 по 22 января и 58 человек - госпитализированных с 23 по 29 января. При этом в первой группе эксперты заметили повышенную температуру у 67,7 %, пониженный уровень лимфоцитов - 54,2%, упадок сил - 41,9 % и мышечную боль - 22,6 %, а выделение небольшого количества мокроты у 32,2 %, в то время, как у второй группы оно зафиксировано только у 6%.

Другие симптомы, как кашель, тошнота, диарея и чувство стеснения в груди в двух группах отличались незначительно. Кроме того, ученые отметили, что во второй группе более 75% составляли женщины, а в первой – около 46%.

«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп, или же то, что вирус может находиться в скрытном состоянии на протяжении длительного времени в организме асимптомных носителей» - пояснили авторы исследования.

Они считают, что клинические симптомы в разные периоды времени могут отличаться из-за мутации вируса.

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