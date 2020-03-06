В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, пять в Москве

В пятницу, 6 марта, в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что в России зарегистрировано шесть новых случаев заражения. Отмечается, что все граждане прибыли из Италии.
«За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве», - уточнили в ведомстве.
По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие посещали Италию в последние две недели.
Отмечается, что они находятся в инфекционных боксах, состояние пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Устанавливаются контактировавшие с ними лица.
Кроме того, первые заболевшие в России уже поправились.
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре составили список стран, после посещения которых необходим карантин.