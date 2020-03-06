В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, пять в Москве

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6 марта 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В пятницу, 6 марта, в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что в России зарегистрировано шесть новых случаев заражения. Отмечается, что все граждане прибыли из Италии.

«За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве», - уточнили в ведомстве.

По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие посещали Италию в последние две недели.

Отмечается, что они находятся в инфекционных боксах, состояние пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Устанавливаются контактировавшие с ними лица.

Кроме того, первые заболевшие в России уже поправились.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре составили список стран, после посещения которых необходим карантин.