Все новости >>

//Здоровье 13+

В ВОЗ рассказали, исчезнет ли коронавирус летом

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В ВОЗ рассказали, исчезнет ли коронавирус летом
Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения оценили, какова вероятность исчезновения коронавируса с приходом лета. О перспективах активности вируса рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Райан заявил, что надеяться на то, что коронавирус исчезнет вместе с наступлением лета, не стоит. Специалист уточнил, что сейчас врачи не могут с точностью гарантировать, как болезнь поведет себя в теплое время года.

«Нам пока что не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях… Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время... Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет», - сказал Райан.

АБ

//картина дня

Политика

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил коллегам о договоренностях по Сирии, к которым пришли в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в Москве.

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле Россия добилась всех желаемых целей. Известно, что главы обеих стран 5 марта обсуждали урегулирование…

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекцией опубликовал список авиарейсов, пассажиры которых могут потенциально переносить вирус…

//новости ан

//новости ан

Блогер Екатерина Диденко и выжившие после инцидента с сухим льдом на вечеринке в банном комплексе в честь ее дня рождения друзья посетили шоу «Док-Ток», телеведущей…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан