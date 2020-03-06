В ВОЗ рассказали, исчезнет ли коронавирус летом

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6 марта 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения оценили, какова вероятность исчезновения коронавируса с приходом лета. О перспективах активности вируса рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Райан заявил, что надеяться на то, что коронавирус исчезнет вместе с наступлением лета, не стоит. Специалист уточнил, что сейчас врачи не могут с точностью гарантировать, как болезнь поведет себя в теплое время года.

«Нам пока что не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях… Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время... Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет», - сказал Райан.