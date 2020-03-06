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Россиянам напомнили, где сейчас путешествовать безопасно

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россиянам напомнили, где сейчас путешествовать безопасно
Фото: pixabay.com

В Федеральном агентстве по туризму объяснили российским гражданам, где можно безопасно путешествовать. Известно, что сейчас в мире сложилась неблагоприятная ситуация из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«Впереди еще вся весна, и сейчас на рынке есть интересные предложения по соотношению цена-качество, например, на юге России - в Краснодарском крае, Крыму и Ставропольском крае, где уже тепло и комфортно», - пояснила руководитель ведомства Зарина Догузова, отметив, что отдых в РФ может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать.

Кроме того, в Ростуризме напомнили, что никаких ограничений для самостоятельных и организованных туристов на путешествия по России нет.

Ранее Роспотребнадзор назвал страны, после посещения которых необходим карантин для профилактики коронавируса. В Москве уже зафиксировано пять случаев заражения, а по России - 10.

БА

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