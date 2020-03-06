Коронавирус 6 марта: режим повышенной готовности в Москве и отказ КНР извиняться за вспышку эпидемии

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6 марта 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

вирус, pixabay.com

Количество инфицированных COVID-19 достигло 98 102 человек. Погибли 3 386 заразившихся. Выздоровели – 54 945. Несмотря на предпринимаемые усилия, новый коронавирус сдержать не удастся, считают эпидемиологи США. Профессор Марк Липситч предрекает заражение до 5 млрд людей к концу года. А у нас новости из терминала F.

Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в столице. Он не исключил, что в Москве будут зафиксированы новые случаи заражения.

Мэрия подготовила два плана на случай распространения COVID-19.План А предусматривает измерение температуры у пассажиров самолетов во всех аэропортах, взятие проб на вирус у людей с повышенной температурой; ежедневное измерение температуры в детских садах, школах и колледжах; отмену международных спортивных, культурных и научных мероприятий; открытие стационаров-изоляторов.

План Б подразумевает выявление контактировавших с заболевшим, дезинфекция общественных мест, где находился он его знакомые, родственники, а при обострении ситуации закрытие все учебных, культурных и развлекательных заведений. Может быть введен режим ЧС, который подразумевает закрытие всех предприятий и организаций, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб, прекращение работы транспорта, введение командорского часа и пр. За нарушениями будет следить полиция и Росгвардия.

Находящиеся в Москве на карантине граждане в связи с ситуацией с коронавирусом смогут получить больничный курьерской доставкой. Получить постановление об обязательной изоляции смогут только граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. О порядке получения больничного и других мерах предотвращения коронавируса.

Политический обозреватель телеканала Fox News Джесси Уоттерс сказал, что Пекин должен извиниться перед миром за вспышку коронавируса. Представитель внешнеполитического ведомства страны Чжао Лицзянь прокомментировал ситуацию: «Коронавирус – общий враг человечества, от него страдают жители многих стран. Мнение о том, что Китай должен принести извинения, абсолютно голословно и безосновательно». Так же он подчеркнул, что «Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что очернение (стран и людей) несет в себе большую опасность, чем сам вирус». «В результате вспышки свиного гриппа в США в 2009 году более 18 тыс. человек погибли в 214 странах и регионах мира. Просил ли кто-нибудь тогда Вашингтон приносить извинения?», – добавил Лицзянь.

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала россиян не строить из себя героев в связи с повышенной опасностью заражения простудой, гриппом и коронавирусом. При первых симптомах заболеваний она советует перестраховаться, взять больничный и отсидеться дома. Также глава ЦИК рекомендовала гражданам не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

Правительство создало комиссию по борьбе с влиянием COVID -19 на экономику. Она будет взаимодействовать с научными, общественными и бизнес-организациями для повышения устойчивости экономики. Повышать есть что. 1 марта Путин говорил о негативных последствиях в экономике , отмечая, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года. Именно тогда начался мировой экономический кризис.

Директор Департамента международной торговли при министерстве коммерции КНР Ли Синцянь заявил, что Китай никогда не вводил и не собирается вводить запрет на экспорт лицевых масок и подобного рода материалов, как об этом пишут многие иностранные СМИ.

ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах.

Наш итальянский друг сегодня утром благополучно приземлился в терминал F в Шереметьево. Там его любезно встретила целая бригада сотрудников, которые измерили температуру, сфотографировали паспорт и посадочный талон, оформили анкету прибывающего в РФ (там указан адрес места жительства, количество проживающих, место работы). В конце прохождения всех этапов сбора данных торжественно выдали маску и памятку о том, как себя вести. Оказалось, не страшно.Никого насильно в карантин не сажают, просто собирают информацию понятно вроде бы для чего.

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