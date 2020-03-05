Собянин: Находящиеся на карантине смогут получить больничный с курьером

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5 марта 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Находящиеся в Москве на карантине граждане в связи с ситуацией с коронавирусом смогут получить больничный курьерской доставкой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом. В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям», - написал мэр.

Он отметил, что по решению Роспотребнадзора постановление об обязательной изоляции на дому получают только граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана.

«При необходимости московские врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту. В дополнение к этому порядку мы разработали меры профилактики для граждан, прибывающих из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две недели. Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей. Если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом, сообщив, что вы недавно прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции», - сообщил мэр.

Сергей Собянин отметил, что если из Италии и других неблагополучных по коронавирусу стран приехали несколько членов семьи, больничные листы оформят на всех по одной заявке. «Получить больничный лист можно и задним числом, например, если вы прилетели неделю назад», - подчеркнул он.

Он также отметил, что в целях недопущения злоупотреблений с больничными листами факт пересечения границы будет проверен путем электронного взаимодействия с пограничной службой ФСБ России.

«Объявленный сегодня порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, является временным и будет действовать до 1 апреля 2020 года. О других мерах, принятых в Москве для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, можно прочитать в моем блоге и на портале mos.ru», - сообщил Сергей Собянин.