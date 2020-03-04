Златоглавая задаром

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4 марта 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИЦКИЙ ]

Арбитражный суд Москвы, фото соцсети

АН продолжают рассказывать о странной неприкасаемости Валентина Юрьевича Влахно и Моисеевой Алевтины Семеновны, про которых мы писали в материале «Жуликам везде у нас дорога, почет и уважение, или Звезды сошлись!» В ходе журналистского расследования редакция изучила материалы регистрационных документов, налоговых отчетностей, материалы судебных дел принадлежащих им компаний. Из увиденного складывается впечатление что структура бизнеса данных граждан намного сложнее чем могло бы показаться на первый взгляд. Во время расследования у редакции возник серьезный обоснованный вопрос-подозрение, что в процветании данного бизнеса могут быть заинтересованы не только вышеуказанные граждане, но и тайные бенефициары из числа чиновников и государственных служащих разных мастей и калибров.

Московские торговые и коммерческие площади дорогие. Это одна из причин, почему малый и средний бизнес не выжил в центре города – даже крупные компании были вынуждены закрыть свои магазины или офисы из-за дорогой аренды, а введение платных парковок значительно сократило число потенциальных покупателей. С другой стороны, владеть такими коммерческими площадями, а не брать их в аренду, всё равно, что сорвать джекпот, особенно если получается приобрести такое помещение по бросовой цене.

Помимо всех ранее рассмотренных нашей редакцией ситуаций вокруг элитной коммерческой недвижимости ООО «Рой-Форт» Валентин Влахно и Алевтина Моисеева отметились ещё в ряде схожих историй, но с участием других лиц и компаний. Так, например, другие фирмы этих граждан подают иски в Арбитражный суд Москвы к столичному Департаменту городского имущества (ДГИ) на предмет заключения договоров-купли продажи.

Вижу цель, иду вперед, есть приз, надо брать, наверное, подумали Влахно и Моисеева. Чтобы выиграть в этой лотерее без билетов, они приобретают и становятся учредителями десятков фирм, которые имеют договорные арендные отношения с ДГИ. А. Моисеева зарегистрирована как ИП и владеет 19 фирмами (5 из них уже ликвидированы). Как минимум 4 из фирм, принадлежащих лично Моисеевой А.С. (ООО «Риан ЛТД», ООО «Общество по возрождению традиций П.А. Смирнова», ООО «Страйз» и ООО «Возрождение-ЛМ»), через решения Арбитражного суда г. Москвы выкупали у ДГИ г. Москвы помещения, причём некоторые большой площади. Такие сделки должны были обойтись в круглую сумму. Однако на деле, например, за помещение 160 кв. м. по ул. Валовая, д. 11/19, фирма Алевтины Моисеевой должна была заплатить всего порядка 20,9 млн рублей. Причём с рассрочкой в 5 лет. Такие бросовые цены объясняются очень просто – Арбитражный суд Москвы выносил решение на основании 159-ФЗ и 178-ФЗ, которые регулируют приватизацию государственного и муниципального имущества малым и средним бизнесом.

У Валентина Влахно примерно такая же схема работы. Принадлежащее ему ООО «Элитек Сервис» через Арбитражный суд добилось заключения договора на покупку 196,1 кв. м. коммерческих площадей по ул. Мясницкая, д. 22 за 26,9 млн руб.

Впрочем, не только по отдельности, но и вместе Валентин Влахно и Алевтина Моисеева буквально раздевают ДГИ Москвы. Так ООО «Инкомстройсервис» в которых они значатся учредителями с равными долями, вновь в Арбитражном суде выигрывают дело по своему исковому заявлению. В итоге суд постановил заключить договор купли-продажи на сумму 73,1 млн руб. по выкупу у города 997,8 кв. м. коммерческой недвижимости.

Зачем было идти в суд? Всё просто. Сначала пишется заявление на приватизацию имущества. ДГИ не проводит оценку или же проводит её странным образом. Всё это время компании не платят аренду, так как по закону должна быть проведена оценка имущества и составлен договор купли-продажи. Когда в ДГИ идут в суд с требованием вернуть долги за аренду, внезапно выясняется, что им ничего не должны, а более того ДГИ должен эти площади продать по решению суда. Таким образом, без конкурса, без конкурентов, Валентин Влахно и Алевтина Моисеева получают возможность приобрести главный призы без розыгрыша тиража предусмотренного правилами, по самым низким ценам. Для понимания, в случае с площадями, которые арендовал ООО «Элитек Сервис», ДГИ Москвы изначально хотел почти 53,3 млн руб. А в итоге получили вдвое меньше.

Что же происходит дальше, после того, как Валентин Влахно и Алевтина Моисеева приобрели фирму и выкупили площади с 5-летней рассрочкой? Банально – перепродают недвижимость. А потом ликвидируют фирмы, на балансе которых не числится никакого имущества.

Банальный пример. В 2014 году используя две свои фирмы – ООО «Орбита-сервис ТВ» и ООО «Орбита-сервис Алтуфьево» – А. Моисеева выкупила помещение 452,4 кв. метра у ДГИ Москвы в рамках всё того же 159-ФЗ. Обошлось ей это в 36 млн руб. с рассрочкой на три года. А в 2019 году ООО «Орбита-сервис Алтуфьево» за ненадобностью была ликвидирована.

Такую же участь, вероятно, ждёт и ООО «Рой-Форт». Похоже единственная цель заполучить эту компанию у Б. Майхровского – покупка и перепродажа 4-х объектов элитной коммерческой недвижимости общей площадью 1200 кв. м. Сумма выкупа тоже не самая большая – всего 120 млн руб. с рассрочкой на 60 месяцев, то есть с ежемесячным общим платежом порядка 2-х млн.

Особенно в этой схеме стоит отметить один момент, что во время того как производится выкуп, большая часть организаций являются минусовыми компаниями, либо просто не имеют на своих счетах денежных средств в необходимом для выкупа помещений объеме, что вовсе не является помехой для осуществления такого выкупа. Однако, проверив налоговые отчеты данных организаций мы видим, что средств у них как не было, так и не появлялось, так каким же образом тогда были совершены все эти сделки!? Ведь оплата по выкупу помещений в соответствии с законодательством, может быть произведена только с основного расчетного счета организации и только ей самой. Из вышеуказанного возникают законные вопросы: Каким же образом организации, не имеющие средств осуществляют выкуп помещений? Если эти средства кто-то вносит им на счет, то почему они не отражаются в балансах!? Почему налоговая видя движения по счетам не выясняет что это средства и откуда они? И кто прикрывает данные «подпольные» нигде не отраженные сделки? Чьи это деньги???

Не похоже, что это просто совпадения. Кажется, Валентин Влахно и Алевтина Моисеева попросту используют схему, выкупая за бесценок у ДГИ недвижимое имущество по льготной цене непонятно на чьи средства и перепродают его дальше уже по рыночной цене, получая при этом сверхприбыль, в обход ДГИ, который и должен был бы ее получить. Таким образом из бюджета города Москвы выпадают колоссальные средства, с которых ко всему прочему еще и не уплачивается налог, а ложится эта налоговая нагрузка на простых граждан жителей города Москва, так как город все равно получит, то что должен получить, но вот с кого? И справедливы ли такие зачеты? Почему простые граждане должны платить налоги за таких «предпринимателей», а нормальные бизнесмены благодаря им не имеют возможности законным путем приобрести это недвижимое имущество, для своего реального бизнеса?

Но кто же ещё участвует в этом процессе? Почему же никто не замечает очевидных целей этих предпринимателей? Почему тот же ДГИ не реагирует на требования купли-продажи и годами не пытается разобраться, почему ему не платят аренду? А потом выставляют странные требования, которые легко обжалуются в суде? Почему налоговая ничего не видит? А может, есть силы в Арбитражном суде, ФНС, Департаменте Имущества города Москвы, а может и других государственных структурах в том числе и силовых, которые потворствуют притязаниям Алевтины Моисеевой и Валентина Влахно, а возможно и своим совместным с ними интересам?

К сожалению, на этом вопросы не заканчиваются. Например, самый очевидный: откуда вообще у пенсионерки Алевтины Моисеевой (ей 75 лет) столько денег, чтобы не только купить 19 фирм, но потом ещё и заключить договоры купли-продажи коммерческой недвижимости, общей стоимостью более 100 млн рублей? Уж не является эти её действия цепочкой по отмыву денег, предположим, тех же московских чиновников или силовиков? А возможно и прикрытием родственников, которые могут оказаться государственными служащими?

А главное, почему все эти действия остаются незамеченными ни правоохранительными органами, ни контролирующими органами? В конце концов, Алевтина Моисеева значится массовым учредителем и из-за этого «Рой-Форт» даже пришлось оформлять на Валентина Влахно. Уже можно было заподозрить неладное, но дальнейшие события, о которых АН рассказывали в материалах «Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму», «Обыски с пристрастием», «Бизнес тянут в 90-е», показали, что и к Влахно есть «особое» отношение правоохранителей, быть может по тем же самым причинам что и к Моисеевой, ведь что между ними может быть общего? Как 75-летняя пенсионерка и 32-летний молодой человек сошлись на теме приватизации имущества города Москвы? Уж не объединяет ли их какой-то таинственный бенефициар всех вышеупомянутых сделок? И кем он может являться, что добился такой лояльности и понимания от всех государственных органов и структур?

БЕНЕФИЦИАРА НА СЦЕНУ!!!

Редакция продолжает следить за развитием событий.