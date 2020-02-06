Жуликам везде у нас дорога, почет и уважение, или Звезды сошлись!

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6 февраля 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели», Егор Каргалицкий ]

globallookpress.com

Порой кажется, что вся титаническая проделываемая государством работа, направленная на защиту добропорядочных предпринимателей от лжецов и проходимцев, ни к чему не приводит или нивелируется его же структурами, некоторые «нечистоплотные» сотрудники которых, вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности по поддержанию выбранного государством и президентом правого курса, пытаются идти своей отдельной «темной» дорогой.

Это происходит не только из-за понятных всем причин: коррупционная составляющая, родственные связи и какой-либо шкурный интерес, но и из-за бездействия правоохранительных и контролирующих органов. Фактически после попадания под прицел умельцев, которые искусно манипулируют своими связями, договорённостями и юридическими документами, пострадавшие даже не могут впоследствии защитить свои права и интересы ни в одном государственном органе, начиная с правоохранительных и заканчивая судебными. Рассказываем о новом повороте одной из таких историй, которая развернулась вокруг ООО «Рой-Форт» и за которой наша редакция постоянно следит.

В конце ноября 2017 в офисе ООО «Рой-Форт» раздался звонок. Звонил Валентин Влахно. Он поведал тогдашнему владельцу ООО «Рой-Форт» Борису Майхровскому, который является заслуженным артистом РФ и очень уважаемым в международной цирковой и культурной среде человеком, о своем желании приобрести его компанию. На тот момент «Рой-Форт» арендовал у города на достаточно льготных условиях ряд шикарных помещений, коммерческой недвижимости, расположенных в достаточно привлекательных районах Москвы. Срок всех договоров аренды заканчивался 1 мая 2018. У Влахно было большое желание выкупить такие лакомые куски, учитывая, что у него, с его слов, имелись связи в Департаменте имущества города Москвы. И для него это значило беспроблемное получение 1200 кв.м. элитной коммерческой недвижимости на абсолютно льготных условиях, то есть почти даром.

21 ноября 2017 между Майхровским и Влахно был составлен предварительный договор. В нём стороны договорились, что Влахно передаст в качестве задатка 4 млн руб. Майхровскому и возьмет с него расписку о получении средств, что и было впоследствии сделано. Также они определили, что до 10 января 2018 стороны обязуются составить между собой договор купли-продажи о передаче 100% уставного капитала Влахно. В предварительном договоре было положение о том, что если Майхровский не выполнит свою часть сделки, то он обязан вернуть 4 млн руб. Такое положение было и относительно Влахно — при невыполнении условий договора с его стороны 4 млн руб задатка останутся Майхровскому. Вроде, всё понятно и никакого подвоха нет, тем более что законодательство так и предусматривает.

Но дальше начинается игра в напёрстки. До 10 января договор купли-продажи заключён так и не был по прямой вине Влахно. Совершение нотариально оформленной сделки предполагалось и готовилось на 9 января. Но в последний момент, перед подписанием, Влахно убедил Майхровского, в том, что находится не в России и физически не может присутствовать на заключении сделки, так как не успевает вернуться. С учётом новогодних праздников поверить в это было нетрудно.

Одновременно с этим, будучи за границей, Влахно потребовал от Майхровского, чтобы во время совершения предстоящей сделки купли-продажи ООО «Рой-Форт» 75% в уставном капитале были проданы не ему, а матери бенефициара сделки Моисеевой Алевтине. Тем самым Майхровский внес устные изменения в предварительный договор.

В итоге стороны заключают договор только 12 января на условиях Влахно. 75% уставного капитала проданы Моисеевой, а Влахно — оставшиеся 25%. При этом последний заявил, что фактически фирмой будет управлять именно он. Сделка прошла успешно, однако Влахно воспользовался суетливостью ситуации и не вернул Майхровскому ранее взятую у него расписку на 4 млн руб задатка, хотя обязан был это сделать в соответствии с положениями предварительного договора.

Сразу же возникают проблемы с регистрацией новых владельцев ООО «Рой-Форт». 22 января 2018 они получают информацию от ФНС об отказе в регистрации по причине того, что А. Моисеева является массовым учредителем, а кроме того, в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений о юридических адресах нескольких компаний, в которых она также являлась учредителем. Удивительно, но каким-то чудом, невзирая на то, что Моисеева не перестала быть массовым учредителем и с нее не сняли запрет на производство регистрационных действий, в марте 2018 компания всё же проходит государственную регистрацию. Что могло повлиять на решение сотрудников ФНС, принимавших данное решение — остается загадкой! Предлагаем нашим читателям отгадать, что же это: коррупция, административный ресурс, бездействие и наплевательское отношение сотрудников, просто везение, или так сошлись звезды?

Дальше ещё интересней. Спустя несколько месяцев Влахно начинает требовать у Майхровского 4 млн руб. плюс проценты за их незаконное пользование. Мотивацией, по мнению Влахно, являлось то, что предварительный договор заключался о том, что 100% уставного капитала перейдёт именно ему и именно до 10 января. После разговора представителей Майхровского с Влахно с целью прояснения ситуации, он дал слово, что данный вопрос закрыт и к нему он никогда больше не вернется. Но расписку так и не отдал. А затем в апреле 2019 подал исковое заявление в суд о взыскании с Майхровского 4 млн и процентов за незаконное пользование данными средствами. К иску он также прикладывает всю ту же пресловутою расписку.

По идее Влахно получается, что Майхровский, который выполнил все его требования во время совершения сделки и пошел на всевозможные уступки в его адрес, якобы нарушил условия договора, а Влахно, который своими требованиями фактически вынудил Майхровского совершить все вышеуказанные действия — жертва. Но так ли это? Ведь Влахно не только стал совладельцем ООО «Рой-Форт», его генеральным директором, но и сделал соучредителем мать бенефициара сделки, как и было им ранее задумано. Да еще приобрел возможность завладеть 4 млн руб с процентами в нарушение договора. Видимо, Влахно спланировал обворовать Майхровского заранее и имел такой преступный умысел ещё на этапе составления предварительного договора? Иначе почему же он не высказал свои претензии сразу после заключения договора купли-продажи, или вообще, зачем он его подписывал, если считал, что предварительный договор был нарушен? Почему он не вернул расписку после совершения сделки? Почему не вернул ее когда с ним об этом беседовали?

Судебные органы при рассмотрения данного дела не только не учли обстоятельств произошедшего, но и полностью проигнорировали не только доводы, но и всю доказательную базу Майхровского, присудив вернуть Влахно задаток в полном объеме с процентами. Что это — вопиющий случай нарушения законодательства или некомпетентность судей, их безразличие? Наверное, так сошлись звезды.

Такой звездный гороскоп сулит удачу Влахно и его компаньонам не только в суде. Под управлением Влахно ООО «Рой-Форт» оказалась среди должников перед ФНС! При прочих владельцах никаких проблем, кстати, не было. Из открытых источников известно, что на настоящий момент задолженность ООО «Рой-Форт» перед ФНС по налогам и сборам составляет только за 2018 год порядка 700 тыс. рублей. Почему же налоговая снова не замечает Влахно и Моисееву? Наверное, государственный бюджет трещит по швам от перенасыщения средствами! Нет проблем в здравоохранении, у всех высокие зарплаты и со всех перестали собирать налоговые отчисления? Государству не на что больше тратить бюджетные деньги, ведь все национальные проекты президента реализованы и больше никаких задач не стоит?

Звездный гороскоп и дальше сулит нашим героям счастливое будущее: в открытых источниках есть информация о том, что департамент имущества города Москвы готов заключить с ООО «Рой-Форт» сделки купли-продажи по вышеуказанной элитной коммерческой недвижимости, как и планировал ранее Влахно. Департамент уже подготовил для этого соответствующие договора купли-продажи. При этом в арбитражном суде города Москвы находится ряд исков того же департамента имущества к ООО «Рой-Форт» о взыскании долгов по арендной плате на сумму порядка 13 млн рублей. В этом же суде лежит ряд исков от управляющих компаний о взыскании с ООО «Рой-Форт» за оказанные коммунальные услуги на сумму около 700 тыс. рублей. Что это если не чудо?! Ведь 159 ФЗ 2008 налагает прямой запрет на совершение таких сделок при наличии каких-либо долгов по арендной и коммунальной плате. Ответ в очередной раз прост — звезды сошлись!

Дальше имеет место история, о которой мы уже рассказывали читателям в материалах «Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму», «Обыски с пристрастием», «Бизнес тянут в 90-е». Коротко – Влахно пытается обвинить А. Мищенко, экс-учредителя в том, что тот якобы по подложным документам отсудил свой долг у ООО «Рой-Форт».



В тот момент ООО «Рой-Форт» владел Б. Майхровский, в своё время выкупивший эту компанию у А. Мищенко. К слову, сам Мищенко тогда никакого отношения к фирме уже не имел, и единственное, что его связывало с «Рой-Форт» – это денежный долг компании перед своим экс- учредителем.

Любопытно, что сначала это дело после предварительной проверки возбуждать отказались. Однако спустя всего два дня его «реанимируют», машина запущена. Остается только догадываться, что послужило причиной столь быстрого "переобувания в воздухе" соответствующих правоохранительных органов. Что опять, если не те же звезды!

Вот еще одна из странностей, которыми изобилует данная история – Влахно и его представители написали заявления в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении экс-гендиректора «Рой-Форт» О. Трушина, который якобы незаконно вывел денежные средства фирмы. В УВД по ЦАО в возбуждении уголовного дела по этому заявлению было отказано. Трушин же, в свою очередь, попросил правоохранительные органы разобраться и наказать заявителей за ложный донос, но ему в этом было отказано все тем же УВД по ЦАО, при наличии четырех заявлений с его стороны, с формулировкой, как необоснованному на реальных фактах. Хотя факты у них на руках в виде ложных заявлений со стороны Влахно. Ровно такая же ситуация происходит в УВД СВАО.

Несмотря на этот факт, по мнению правоохранителей, никакого ложного доноса и не было. Если отбросить в сторону версию с помутнением рассудка у сотрудников в УВД СВАО и ЦАО, то получается, что Влахно и его представителям можно делать что угодно, а вот Трушин на помощь полиции и прокуратуры как СВАО, так и ЦАО рассчитывать не может. Чем еще объяснить, что прокуратура и первый заместитель прокурора СВАО Н. И. Красиков не видит здесь нарушений со стороны УВД СВАО? Ответ и тут прост, звезды сошлись!

Почему же прокуратура, суды, полиция, налоговая, департамент имущества – все слушают Влахно и принимают его сторону безапелляционно, без разбора, как будто так и надо, и что бы он ни сделал, независимо от правомерности и законодательства, он в любом случае будет прав. А сколько таких Влахно?! И что им еще позволено, и почему? Ответ все так же прост, звезды сошлись. Просто у «обычных» рядовых граждан звезды сходятся над головой на небе, а у «необычных», таких, как Влахно, они сходятся на чьих-то плечах, на погонах, вот и вся разница гороскопов!