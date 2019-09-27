Бизнес тянут в 90-е

//Общество 13+

27 сентября 2019, 14:08 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИЦКИЙ ]

В недавнем номере «АН» рассказывали о том, в какой ситуации оказался А. Мищенко, предприниматель, который отсудил отданные в долг деньги, а взамен, вместо справедливого, предусмотренного законом, выполнения решения суда, получил обвинение в подозрении о мошенничестве. Мы продолжаем следить за развитием событий, но без всестороннего освещения всех хитросплетений вокруг обвинений в его адрес не обойтись. При детальном изучении следственных действий и документов вскрывается много странностей.

Стабильное общество без уважения к власти и закону невозможно. Причём как со стороны обычных граждан, так и представителей этой власти. Ты уверен в том, что государство защищает тебя от несправедливости, а в ответ, с верой в светлое завтра, честно работаешь, платишь налоги, подчиняешься законным требованиям полиции и т.д. Принцип простой, но без основ такого общественного договора – никуда. Если этого нет, то мы получаем либо Россию 90-х, либо их уродливую и более пугающую трансформацию. Когда уже не братки, а представители закона начинают жить по понятиям и устраивать банальный рэкет в отношении тех, с кого можно поживиться. Тем самым ставя себя на одну чашу весов с криминалитетом, отставляя вторую пустой, а равно ввергая страну в пучину беззакония, оставляя законопослушных граждан без защиты, пытаясь поделить их между собой, как хищники еду. Сегодня это происходит абсолютно на всех уровнях власти, но основу, как и в криминалитете 90-х, составляют низшие слои, так называемые «бойцы» – оперативники, следователи, да те же ДПС и ППС. Такие, не имеющие чести и совести, коррупционеры дискредитируют всю систему правоохранительных органов России, которую по принципам честности, справедливости и эффективности выстраивают Президент РФ В. Путин и министр внутренних дел РФ В. Колокольцев.

Титанический труд, в виде реформ и как итог более доверительного отношения к полиции, идёт насмарку, когда конкретные люди сталкиваются с тем, с чем пришлось столкнуться Александру Мищенко, бывшему учредителю ООО «Рой-Форт» и её же бывшему генеральному директору Олегу Трушину. Людям, которые занимаются бизнесом более 30 лет, заработали и имеют свое честное имя, которое, как выяснилось, ничего не стоит, в нашей суровой реальности беззакония и может быть растоптано по желанию заинтересованных лиц, с помощью «доблестных» сотрудников правоохранительных органов.

Краткая предыстория такова, что ещё в 2017 году А. Мищенко, будучи учредителем ООО «Рой-форт», дал компании денежный заём из личных средств. По этому поводу между ним и вышеуказанной компанией, в лице генерального директора О. Трушина, как главного исполнительного органа ООО, были оформлены все надлежащие юридические и бухгалтерские документы. Позже Мищенко вышел из состава учредителей по состоянию здоровья и ни юридически, ни фактически никакого отношения к фирме не имел. Более того, он не стал требовать немедленного возврата долга, так как вложил в компанию много сил, считал её своим детищем и хотел, чтобы она справилась с возникшими финансовыми трудностями. Фирму выкупает достаточно известный и уважаемый в творческих кругах Б. Майхровский, а спустя ещё год он решает продать её Валентину Влахно. Естественно все новые хозяева компании прекрасно знали, что у «Рой-Форта» есть долговые обязательства перед Мищенко. Ведь при заключениидоговора купли-продажи участники не толькообмениваются подобными данными, но и проводят соответствующие проверки деятельности компании, как юридической, так и финансовой и хозяйственно-экономической деятельности предприятия, чтобы неожиданно не получить кота в мешке, что и было сделано всеми покупателями во время приобретения ими компании.

Изначально Мищенко даже не планировал требовать с ООО «Рой-Форт» и новых владельцев свой долг. Мол, пускай они пойдут на развитие компании, но с тем лишь условием, что новый владелец сохранит сплоченный коллектив, и не будет лишать квалифицированных специалистов рабочих мест. Такие договоренности были достигнуты как с Б. Майхровским, который с честью их выполнил, так и с Валентином Влахно. Однако Влахно договорённостей не выполнил и в фервале 2018-го уволил всех сотрудников одним днем. С учётом этого обстоятельства, а также весьма мутного процесса перепродажи и регистрации компании, который выражался в том, что сначала со стороны В. Влахно на регистрацию была представлена массовый учредитель Алевтина Моисеева, с запретом УФНС на совершения регистрационных действий, которая к слову каким-то образом все-таки прошла процедуру регистрации. А потом и массовый директор с таким же запретом Егорова, которую зарегистрировать уже не получилось, поэтому директором пришлось стать самому Влахно. А дальнейшее использование данными лицами несуществующих доверенностей, якобы выданных от лица уже уволенного на тот момент ген. директора О.Трушина в органах государственной власти, судах и банках, окончательно расставило все по своим местам. Стоит отметить, что Трушин не оставил это без внимания, он писал во все инстанции и пытался предупредить органы и банковские организации о происходящем, но реакции со стороны органов власти на совершающиеся преступления почему-то не последовало.

Также, стоит отдельно отметить, что Валентин Влахно, после совершения сделки, не вернул расписку Б. Майхровскому, о том, что последний получил средства в виде задатка по предварительному договору. После чего он обратился к Майхровкому с неправомерным требованием вернуть данный задаток, хотя компанию он приобрел.

В этом договоре, который изначально не был выполнен из-за В. Влахно в срок, так как он якобы был за границей, были установлены определенные сроки и условия. Сделка должна была быть совершена до 12 января 2018, но из-за отсутствия Влахно была закрыта только 14. С него не только не стали требовать сумму задатка по новой, хотя имели на это полное юридическое и моральное право, но и пошли ему на встречу и не стали разрывать предварительный договор, что и стало огромной ошибкой и в итоге привело к материальным потерям. В договоре помимо сроков, уже нарушенных Влахно, было условие, что он приобретает 100% голосов компании, но, как уже известно, он обратился к продавцу с требованием оформить 75% на массового учредителя Алевтину Моисееву, что и было сделано. Далее он просто обращается в Суд, который, рассмотрев дело, присудил вернуть ему эти средства, не смотря на то, что изначально сроки сделки были нарушены им самим, 75% перешли Алевтине Моисеевой по его требованию, и он все-таки стал учредителем и директором компании. Это ли ни есть мошенничество? Статья, которой так браво оперируют сотрудники в отношении Мищенко и Трушина! Или ее можно применять выборочно?! Когда есть интерес! Наши корреспонденты не оставят этот вопрос без внимания и попробуют в нем разобраться в дальнейшем!

Учитывая все вышеизложенное, стало понятно, что таких широких жестов, в виде прощённого долга, после всего произошедшего новые владельцы не заслужили. Тогда Мищенко обращается в суд с требованием вернуть ему деньги, которые он давал фирме ещё в 2017 году. После всестороннего исследования документов, правовой оценки и установления объективной истины Суд поступил в соответствии с действующим законодательством и удовлетворил его исковые требования, о чём свидетельствует решение Останкинского суда и Мосгорсуда.

Однако дальше начинается странное, во время судебной тяжбы, Влахно и его юристы, видимо, понимая неизбежность судебного решения не в их пользу, не используют правовые способы защиты своих интересов в Суде, установленные законодателем, а пишут два заявления в УВД ЦАО и УВД СВАО. В них, они указывают на то, что Мищенко и «сотоварищи», якобы, используют подложные документы и тем самым пытаются похитить деньги у ООО «Рой-Форт», хотя решения суда еще даже нет в природе!!! Казалось бы чудовищный абсурд. Ведь будь у них основания и доказательства всего этого – они могли бы использовать установленные законом правовые способы защиты в Суде и убедить Фемиду в своей правоте. Однако, видима, прекрасно понимая свою неправоту и невозможность ввести Суд в заблуждение такими заявлениями, решили пойти другим путем. И в итоге попытаться ввести в заблуждение органы внутренних дел. Но, судя по тому, как все это выглядит и в какой форме происходит, ввести в заблуждение органы внутренних дел возможно безосновательно, но, вероятно, не безвозмездно, потому как иного объяснения дальнейшим событиям просто не найти!

23 июня по результатам проверки от 13 июня 2019 года было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Проверка показала необоснованность претензий, «финита ля комедия».

Но нет. Уже 24 июня первым заместителем прокурора СВАО принято решение об отмене этого постановления. А 25 июня в 9 утра выходит постановление о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 159 УК РФ за подписью следователя СУ УВД по СВАО Москвы С.Н.Назарова! Подобная скорость принятия решений поражает. Всего за сутки находятся некие весомые аргументы, чтобы вернуть дело. Более того, судя по всему, правоохранители передавали и готовили постановление ночью, раз в 9 утра оно уже оказалось подписано.

Откуда же такая прыть и вообще возможна ли она ни с того ни с сего? Всем известно как долго идёт бумажная волокита в госорганах. Порой месяцы проходят прежде, чем возбуждаю уголовные дела. Даже если представить, что решили сработать оперативно, то достаточно посмотреть, что между результатами проверки и изначальным решением об отказе в возбуждении дела прошло 10 дней. А тут меньше чем за сутки принимается диаметрально противоположное решение. На основании чего? Чьих-то недоработок? Или же нечто замотивировало сотрудников начать раскручивать Мищенко на уголовную статью?

Отдельно стоит обратить внимание на дату возбуждения уголовного дела 25 июня, Суд апелляционной инстанции правда проходил 8 июля, а исполнительный лист по вступившему в законную силу решению Суда был им изготовлен только 8 августа!!! Так как же такое возможно, спросите вы! Либо, у нас в стране заработала система профилактики преступлений, на основании видений экстрасенсов, как в известном Голливудском боевике, либо у кого-то из органов власти, настолько чесались руки, что получилось как в не менее известном советском мультфильме «И так сойдет!»

Кроме того, в постановлении есть любопытная формулировка: «…тем самым получили возможность обратить имущество Общества на указанную сумму, то есть в особо крупном размере, в свою пользу, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам». Получается, что, по мнению следователя Назарова, Мищенко, невзирая на решение судов, деньги свои не вернул? Так если нет тела, то не должно быть дела? В чём логика его же слов из постановления? А если вернул, то для следователя решения судов уже не имеют силы?

Так, мы видим как следователь, видимо ощущая себя былинным богатырем, около камня, находится на распутье, но решает он не свою судьбу, а играет судьбами и жизнями законопослушных граждан, в силу того что, видимо, по его мнению, может себе такое позволить. Ведь вроде бы решения суда нет и Мищенко еще не получил средства и не может довести свой якобы преступный умысел до конца, причем действительно по независящим от него обстоятельствам, потому что Суд должен быть независимым в силу законодательства. Но, понимая задачу, поставленную перед ним, либо кем-то, либо его внутренним голосом, возможно даже подкрепленным внешними, конечно же, независящими от него обстоятельствами, он принимает волевое решение возбудить дело! По будущему, еще не существующему и никому, кроме него, видимо, не известному решению Суда. Однако если бы Мищенко проиграл судебный процесс, то, внимание вопрос, какое бы было основание для возбуждения дела? А если Мищенко выиграл, что итак было понятно той стороне в силу документации, то значит, эту информацию можно донести до следователя и возбудить уголовное дело, не обращая внимания на законное решение Суда, дабы воздействовать на сторону, отстоявшую свои права по закону! Так вот откуда чудо ясновидения! Вот откуда такое неистовое желание, не соблюдая даже сроки и пределы разумного, скорее возбудить уголовное дело.

Напомним, что масштабы проблемы, когда сотрудники МВД максимально кошмарят бизнес по экономическим статьям доросли до того, что заступаться за них пришлось уже даже В. Путину. В итоге целый ряд «предпринимательских» статей был смягчён, потому как правоохранители пытались банально отправить бизнесменов за решётку. Более того, нередки были случаи, когда полицейские целенаправленно перегибали палку с целью за взятку спустить дело на тормозах. Всё это не только множило порочную благоприятную среду для коррупции. Главным, что это подрывало формирование делового климата в стране и сводило на нет гарантию защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Но вернёмся к расследованию в деле Мищенко и Трушина. После возбуждения уголовного дела довольно любопытно формируется рабочая группа – следствие ведёт Назаров из УВД СВАО, а вот оперативное сопровождение ему обеспечивает о/у капитан Е. С. Чепик из УВД ЦАО. Почему одним делом занимаются два районных УВД? Неужели в СВАО нехватка людей? Или же здесь специально Влахно с юристами подавали заявление в два отделения, чтобы где-нибудь уж точно выстрелило? А может им так и рекомендовали сделать, дабы размыть ответственность между сотрудниками и отделами, чтобы, если что-то пойдет не так, было тяжелее найти виновных и интересантов?

Так или иначе, дальше начинается активная работа этих Чипа и Дейла. 12 августа от Назарова поступает запрос на обыск дома Мищенко, Трушина и Вахлаковой. Причём все эти лица проходят у следователя по делу как свидетели, ведь дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, которые, однако, по тому, как все происходит, «непредвзятое» следствие для себя уже установило. Уже 13 августа в суде дают добро, а 14-го оперативники вместе с сотрудниками ОМОН Росгвардии идут на обыск. Повышенную прыть мы уже отмечали. Теперь задаёмся вопросом – зачем было использовать ОМОН? Вроде же не душегубов идут задерживать, сопротивления не предвидится. Выходит, что для того чтобы больше напустить страху на Мищенко и Трушина?

Более того, как следует из заявлений Мищенко и Трушина в Бабушкинский суд, обыск в их жилищах был проведён с нарушениями. Прежде всего, сотрудники полиции не показали постановление следователя и суда. Так что в теории их вообще на момент проведения обыска могло не быть. Второе нарушение – по закону во время обыска в квартире может присутствовать адвокат. Однако полицейские не только не предоставили Трушину и Мищенко возможности связаться с защитниками и отобрали средства связи, но и в категорической форме, наложили запрет на вызов защитника, путем ограничения передвижения, с помощью сотрудников ОМОН. Очевидно, что эта очередная излишняя мера полицейских. Как могло помешать их действиям присутствие адвоката, если они, конечно, были законными? И где же тот принцип создания гарантии защиты предпринимателей, о которых говорил Путин? Выходит, слова первого лица страны для оперативников пустой звук? Как и закон в целом, тогда руководствуясь чем, они работают? На основании каких, неизвестных нам, норм права или своей морали вершат судьбы наших граждан?

Также Трушин и Мищенко отмечают, что вопреки указанному в их протоколах, на руки им копии данных документов так и не выдали. Без представителя защиты оперативники легко убедили вышеуказанных лиц в том, что они смогут забрать копию протокола у следователя, который ведёт дело. Но впоследствии следователь в устной форме им в этом отказал.

Естественно, было написано ещё и заявление о неправомерности действий сотрудников в УСБ УВД ЦАО. Однако и там ответ начальника управления Шаклеина был лишь формальностью – мол, проведена проверка (даже не указано в отношении кого) и вынесено дисциплинарное взыскание (тоже не отмечено какое). И это при том, что тот же капитан Чепик уже был замешан в мутных делах связанных с вымогательством. Как следует из материалов СМИ в июне 2017 года сотрудники ФСБ провели обыски в отделе экономической безопасности и противодействую коррупции в УВД СЗАО. Сообщалось, что Чепик и ещё двое сотрудников за 4 млн рублей готовы были «решить вопрос» предпринимателя, а в случае отказа обещали устроить серьёзные проблемы.

ФСБ по пустякам не реагирует. Но любопытно, что Чепик после этого не только не перестал работать в госорганах, но и перешёл в УВД ЦАО. Неужели настолько поразил своими талантами?

Помимо этого, как мы уже рассказывали, Чепик и Назаров, по словам бывшего главного бухгалтера Екатерины Вахлаковой, фактически принудили её отказаться от правдивых показаний, которые она давала ранее как в Суде, так и на предварительной стадии расследования, как в СВАО так и в ЦАО. Они убедили её, что единственный вариант не оказаться по уши в проблемах – дать такие показания, которые нужны следствию. Нам стало известно, что Вахлакова обратилась по данному вопиющему факту нарушения ее прав в прокуратуру и органы собственной безопасности, но ответа пока так и не последовало. Также, ее адвокат, Дубинец С.В., неоднократно обращался к следователю Назарову, в том числе и по почте, с ходатайством о передопросе свидетеля, в связи с грубейшими нарушениями, допущенными во время ее первоначального допроса, а также приобщении к делу ее действительно правдивых показаний взятых в рамках закона. Следователь Назаров же отвечает немотивированными отказами и рассказами о том, что допросим тогда, когда надо будет. Но, судя по всему, ему это будет не надо, ведь пока это та единственная ниточка, причем, как мы все понимаем, белая, из которой он пытается в прямом смысле сшить это уголовное дело.

Из вышеизложенного складывается ощущение, что запугивание и угрозы свидетелей – это такая прогрессивная методика? Этакое ноу-хау, наших органов внутренних дел, взятое из далеких времен, которое отбрасывает нашу страну в правовом развитии и цивилизованном способе решения вопросов в правовом государстве и Суде на десятки лет назад. А с таким усердием и рвением сотрудников в скором будущем возможно и таких далеких времен, из которых и взялся этот способ. И это при том, что Колокольцев только недавно ходатайствовал перед Путиным об увольнении генералов ответственных за арест Голунова. Пока летят головы начальников, но теоретически может дойти уже и до «пешек», которые решили себя противопоставить системе. Стало складываться четкое ощущение того, что у наших правоохранительных органов есть две любимые статьи для воздействия на «неугодных», либо «заказанных» граждан, это наркотики и мошенничество если бизнесмен, то мошенник, а не мошенник, так наркоман, но с этим надо что-то делать, надо что-то менять! Если машина правосудия не может ехать нормально, может быть пора ее отремонтировать и заменить какие-то детали!? Ведь не всегда виноват водитель в лице руководства. Если есть одна бракованная деталь, от такой поездки страдают все, в том числе, как в данном случае, пассажиры! Причем не известно к чему вообще может привести такая поездка, ведь, как известно, передвижение на чем-то неисправном, может привести к неожиданным и совсем не приятным последствиям!

Кстати, любопытно и то, что накануне обысков у Мищенко и Трушина, именно 13 августа, г-н Влахно направляет письменную претензию бывшему гендиректору ООО «Рой-Форт». В письме новый владелец компании утверждает, что Трушин якобы снял в личных целях более 18 млн рублей, правда, кроме его утверждений в претензии больше ничего нет, ни одного документа со ссылкой на это очередное вымышленное преступление. Да и зачем!? Ведь есть правильные «доблестные» сотрудники, готовые всегда придти на помощь, не зависимо ни от чего, ни от доказательной базы, ни от законов, ни от прав человека, они доводят свой умысел о помощи по независящим от них причинам! Видимо по велению своего внутреннего голоса, ну и, может быть, немного, совсем чуть-чуть, чтобы никто не догадался, по велению чужих ассигнаций. При этом нужно понимать, что вопрос у Влахно возник только спустя полтора года после увольнения сотрудника, который, кстати, был уволен по соглашению сторон и на момент увольнения никаких претензий в том числе материальных со стороны нового руководства к нему не имелось. Сам Трушин, что понятно, считает эту письменную претензию грубой провокацией. Цель её – дать сотрудникам УВД ЦАО и СВАО лишний повод угрожать уголовной расправой и оказывать на него давление. А может и не только на него! Как нам стало известно, его уже допросили по этому факту, и о чудо, дело снова попало к сотруднику под знакомой нам ранее фамилии Чепик. Как же так? Дефицит кадров или четко спланированная многоходовая комбинация с участием одних и тех же лиц? В ходе допроса ярко выделился один факт, что особенно настораживает участников данной истории. Оперуполномоченного Чепика очень интересовал факт снятия денежных средств в банке, со счета компании, 2 марта 2018 года, якобы все той же Вахлаковой по якобы доверенности все того же Трушина. Но во всем этом есть маленькое но! Вахлакова была уволена в начале февраля 2018, а Трушин был уволен 1 марта 2018. То есть выходит, что уволенные сотрудники пошли и сняли деньги им не принадлежащие! И вроде бы все правильно. Но опять нет! А как же обращения Трушина во все инстанции, в том числе и банки, ведь он всем говорил, что новые владельцы ходят от его имени, с поддельными доверенностями, которые он не выдавал? Куда же делось все это? Новые хозяева сняли, понятно, что уже свои деньги, и никакого криминала в этом нет, но сделали они это от имени Трушина и Вахлаковой, а теперь еще и пытаются привлечь их за это к уголовной ответственности. И сотрудник, видя это, не пытается поднять ранее поданное заявление от Трушина на Влахно и провести проверку по нему, ведь ему это не интересно, правосудие не для него. А что тогда для него? Лоббирование чужих интересов, не известно на какой основе и доска почета? Или все-таки руководство обратит внимание на беззаконие, которое твориться у них в ведомстве?

Что касается судьбы денег, то логично, что самому Влахно должно быть виднее, куда и на какие нужды были потрачены средства, ведь все финансовые документы есть в его распоряжении. С учётом того, что претензия написана 13-го числа, а обыски были 14-го – слабо верится в то, что это совпадение. Уж не работают ли Влахно, Чепик и Назаров в связке?

Если разобраться, то вопрос куда шире, чем нестыковки и странности в следственных действиях. По сути, это яркая иллюстрация того, как бизнес-сообщество в России готово расстаться с пережитками прошлого и решать свои проблемы по закону через суды, а органы власти и бизнесмены, страдающие так называемым синдромом 90-х, нет. В конце концов, Мищенко мог без заморочек для него самого привлечь к делу тех же коллекторов, чтобы они в досудебном порядке убедили Влахно расстаться с деньгами. Их методы всем известны. В конце концов, он мог продать этот долг. Однако бизнесмен поверил, что если правда за ним, значит, государство будет справедливо по отношении к нему. Что в современной России судопроизводство не пустой звук и есть способы отстоять свои права кроме тех, которые были давным-давно. Однако подобная чепиковщина и назаровщина банально загоняют всё то, чего удаётся добиться – обратно в сумрак 90-х, где «решалы» были выше закона. Но сейчас это принимает еще более страшный оборот, ведь если тогда органы и криминалитет в основном были по разные стороны баррикад, то теперь, получается, они на одной стороне, в одном лице. Когда сотрудник считает, что он есть закон, и он же должен охранять закон, то он фактически охраняет уже не закон, а свои интересы, а кто не согласен, должен сидеть. И чем больше у нас таких сотрудников, самих себе законодателей и судей, тем меньше в нашей стране будет законности и справедливости, а равно правосудия, экономики и нормального цивилизованного общества.

Бизнесменам предлагают искать выход из сложных ситуаций по старинке? Кто же вообще тогда захочет заниматься малым и средним бизнесом, да и вообще бизнесом, который должен составлять по планам весомую часть ВВП? Кто захочет вести свои дела в «белую» и официально платить налоги? Чтобы кормить на них тех, кто тебя же за это и выберет из списка успешных бизнесменов и придет к тебе уже не просто кормиться с налогов, а банально доить на все деньги. Хотим ли мы жить в таком государстве? Или все-таки мы хотим жить в правовом государстве, которое сейчас с таким трудом пытается построить главное руководство страны, но не может, в силу наличия таких персонажей и отсутствия реакции на их действия со стороны их руководства.

«Аргументы Недели» будут продолжать следить за развитием этого дела. От газеты направлены запросы в сиротствующие инстанции на предмет правомерности действий сотрудников. Однако на момент публикации материала ответы получить не удалось.

Егор КАРГАЛИЦКИЙ