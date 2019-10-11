Обыски с пристрастием

//Общество 13+

11 октября 2019, 13:58 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИЦКИЙ ]

В последние месяцы повестку дня наполнили новости о произволе полиции. Одним грубо подбрасывают наркотики, другим ломают ноги, третьих пытаются незаконно обвинить в уголовщине. Почему сотрудники МВД, которые должны защищать закон, сами же его нарушают, шельмуют с доказательствами и распоряжаются чужими судьбами так, как им вздумается? Почему по-прежнему нет реакции на тех, для кого служба в полиции превратилась не в призвание защищать страну от преступников, а в высокодоходный бизнес? «АН» продолжают рассказывать о тех, для кого закон – что дышло.

Одна из основ правового государства – это суверенность права. Как написано в Конституции РФ, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Обеспечивать всё это должны разделённые судебная, исполнительная и законодательная ветви власти по принципам справедливости, и, естественно, полностью в рамках следования букве Закона. В конце концов, Владимир Путин что говорил о том, как он понимает «правовое государство»? Это соблюдение действующего законодательства. И, конечно же, это должно работать не только в отношении простых смертных, но и самой власти. Иначе это уже превращается диктатуру и жизнь по принципу: кто у власти тот и прав, а остальные быдло.

Судя по тому, что «АН» удалось узнать во время журналистского расследования в деле Александра Мищенко и ООО «Рой-Форт», о котором мы уже рассказывали, подобный принцип исповедуют следователь С.Н.Назаров из СУ УВД по СВАО г. Москвы и оперуполномоченный Е.С.Чепик из столичного УВД по ЦАО. О том, что послужило причиной их действий можно почитать в ранее опубликованных материалах «Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму» и «Бизнес тянут в 90-е». Напомним лишь, что преследование началось после того, как Мищенко отсудил выданные заёмные средства ООО «Рой-Форт» у её новых владельцев. Мы намерено не будем сейчас акцентировать внимание на странностях и нестыковках в расследовании, об этом можно прочитать в предыдущих материалах, а конкретно разберём нарушения следствия и оперативников.

Так, несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела (23 июня 2019 г.), в кратчайшие сроки следователь Назаров подписывает постановление о том, чтобы это уголовное дело было возбуждено (25 июня2019 г.). Как следует из документов – «в отношении неустановленных лиц». Однако, что любопытно, «неустановленные лица» были лишь на бумаге – сам следователь решил атаковать экс-гендиректора компании Олега Трушина, который там уже давно не работает, бывшего учредителя компании Александра Мищенко, а также бывшего главного бухгалтера «Рой-Форт» Екатерину Вахлакову. Почему-то именно у них он решает начать обыски в их жилищах – якобы там могут находиться материалы, которые могут послужить доказательством мошенничества «неустановленных лиц». При этом все трое проходят у Назарова в качестве свидетелей. Но разве свидетелей сначала не вызывают на допрос? Разве теперь нужно переворачивать верх дном их дома, а только потом задавать вопросы? Или это ноу-хау капитана Назарова? И почему же он начал искать «неустановленных лиц» среди свидетелей, а не, например, заявителей – представителей ООО «Рой-Форт»?

На обыске свидетелей экстраординарный метод следователя не заканчивается. Прежде всего, он пишет в поручении о проведении обысков, чтобы эти следственные мероприятия выполнялись исключительно с поддержкой сил ОМОН Росгвардии. Зачем нужны такие серьёзные силы для обысков в домах свидетелей, наверное, с трудом объяснит даже сам Назаров. Не станет же он говорить, что, мол, хотели всех запугать людьми в масках и с автоматами. ОМОН ещё понятен, когда идут в жилище преступника, который может оказать вооружённое сопротивление, помешать следствию, угрожать жизням членов опергруппы. С большим трудом можно представить, как это может делать инвалид II-группы А.Мищенко, О.Трушин и уж тем более Е.Вахлакова.

Однако на этом дело не закончилось. Очевидно, ощущая свою безграничную власть над простыми людьми, которых можно пугать ОМОНом, когда вздумается, следствие под руководством Назарова и Чепика, заходит с нарушениями ещё дальше. Как пишет О.Трушин в заявлении об обжаловании неправомерных действий сотрудников полиции при проведении обыска, оперативники нарушили чуть ли не всё, что можно было. Банально правоохранители даже не представились, хотя это, пожалуй, первое, что должен делать любой полицейский при исполнении обязанностей. Казалось бы, мелочь, а уже есть нарушение п. 1 ч. 4 ст. 5 Закона «О полиции». Как известно, бардак на столе начинается с неубранной чашки. С законом принцип тот же.

Дальше пошли уже вещи посерьёзнее: Трушину отказались показать постановление и судебное решение, на основании которых проводится обыск. Согласно статье 182 УПК РФ следователь обязан ещё до начала обыска предъявить постановление о его производстве. Причём в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, вдобавок необходимо предъявить судебное решение, разрешающее его производство. Всего этого сделано не было. Вопрос – почему? Может быть, на момент проведения обысков и не было никаких постановлений и разрешений от суда? А потом уже задним числом их изготовили? Кстати, судебное постановление действительно потом обнаружилось. Подписано оно 13 августа, тогда как обыски были совершены 14 августа ранним утром. Неужели так быстро прошли канцелярию документы, по такому не экстраординарному случаю? Не министра-коррупционера же ловят, да и не дело о хищениях на «Восточном», хотя даже там такой прыти не видно было.

Дальше – больше. Лицо, в отношении которого проводят обыск, имеет право на присутствие защитника. В общем-то, для этого адвокаты и существуют, чтобы защищать своих клиентов, которые могут растеряться и не зафиксировать какие-либо неправомерные действия полиции. Подобная система взаимных противовесов – неотъемлемая часть любого правого государства. Все стороны внимательно следят за тем, чтобы ничьи права не нарушались, а в итоге получается честное, объективное и справедливое следствие. Но вместо того, чтобы разрешить вызвать юриста и убедить, таким образом, О.Трушина в правомерности своих действиях, сотрудники отобрали у него мобильный телефон, а дальше попросту запретили тому передвигаться по собственной квартире.

И тут есть юридическая тонкость: фактически, полиция имеет право запретить лицу, в отношении которого проводится обыск, общаться с другими лицами в квартире и передвигаться. Причём это же самое они могут сделать в отношении и других лиц, которые находятся в жилище. Но опять же – это лишь право следователя, а не его обязанность. Это не значит, что всех нужно класть лицом в пол. То есть, если нет никаких видимых причин (а их и не было, это же не отпетый уголовник, чтобы он представлял опасность своими действиями), то это очередная лишняя мера, как и привлечение ОМОНа! Не слишком ли много перегибов в отношении свидетеля? Трушин ведь не пытался уничтожить какие-либо доказательства. Зачем было ограничивать его в передвижениях и препятствовать вызову защитника?

Ну и самое главное: в конце такого мероприятия подписывается протокол обыска, а копия его вручается лицу, в отношении которого эти следственные действия проводились. Однако Трушина полицейские взяли, как говорится, «на доверии» – убедили его, мол, распишись, что получил копию, а заберёшь её потом, после допроса у следователя. Однако позже Назаров в устной форме отказался выдать копию протокола. А это ещё одно нарушение УПК! То есть весь обыск состоял исключительно из попранных прав! Так может ли тогда такое следствие считаться бескорыстным и незаинтересованным ни в чём ином кроме поиска справедливости? Насколько подобное вообще может спокойно существовать в правовом государстве?

В отношении Мищенко всё происходило по аналогичному сценарию. Как это водится, с утра пораньше к дому его бывшей жены приехал целый автобус с полицейскими и Росгвардией. Здесь уже во всей красе проявлял себя Е.Чепик. Он, по словам Мищенко, вёл себя на обыске очень развязно, по-хозяйски. Просматривая бумаги, откладывал что-то в стопочку, остальное веером бросал на пол. После того как никаких документов не нашли, решили изъять видеорегистратор, который просто лежал в одной из комнат. Судя по всему, Чепик банально испугался, что его поведение и то безобразие, которое они творили в доме бывшей жены Мищенко, было записано на видео и может попасть, например, в Интернет, а оттуда уже в СМИ и в УСБ МВД. Значит, чувствовал внутренне за собой неправоту, но совесть что-то всё же застилало?

К слову, Мищенко также никто не дал вызвать адвоката и не оставил копию протокола обыска. Получается, случай с Трушиным это не банальная ошибка отдельной опергруппы, а заранее выбранная линия поведения, вдохновителями которой стали Чепик и Назаров?

Не менее серьёзное давление оказывали и на Екатерину Вахлакову, бывшего главного бухгалтера «Рой-Форт». К ней также 14 августа в 7 утра прикатили 8 богатырей из полиции и ОМОНа Росгвардии (в общем, теперь понятно, кто распыляет все силы полиции, которых вечно не хватает). Однако по месту регистрации находилась лишь мама Екатерины. Именно она и стала объектом прессинга для правоохранителей, которые тут же начали психологическую атаку. Мол, ваша дочь мошенница, и об этом они обязательно расскажут по месту работы мамы Екатерины, которая трудится в детском саду. Вопрос – для чего? После того как не нашли никаких компрометирующих документов оперативники отправились к бабушке Екатерины: именно по этому адресу фактически проживала Вахлакова. Там то же самое: грубый показательный обыск, психологическое давление на женщин, никаких найденных документов, которые бы что-то говорили о том, что Трушин, Мищенко и Вахлакова мошенники. А с чего бы им вообще быть?

После того как обыски ничего не дали, Назаров и Чепик, похоже, решили зацепиться за единственную ниточку, которая позволила бы им хоть как-то обвинить Мищенко. Это показания Вахлаковой. Для этого её привезли в отдел полиции УВД по СВАО. Причём для пущего страха привлекли для этого большое количество сотрудников полиции и Росгвардии. Видимо, чтобы у Екатерины сразу сложилось впечатление, что правоохранители уже уверены, что она преступница, и эту вопиющую и непоколебимую уверенность ничего изменить не сможет – только сотрудничество со следствием. Уже в отделении началась психологическая обработка Вахлаковой, которую вёл Евгений Чепик. То по-доброму уговаривал, то наоборот запугивал. Такое контрастное, циничное и последовательное давление длилось с обеда и до 9 вечера. Когда Екатерина уже начала говорить, что она не понимает, что от неё хотят, что ей страшно, и она устала – тогда Чепик, очевидно, понял, что девушка сломалась, и можно переходить к главному. А именно, как рассказывает сама Вахлакова, стал говорить ей, какие именно давать показания.

Как мы уже писали, Екатерина от растерянности, страха, отсутствия адвоката, усталости и стресса подписала показания, которые напечатал сотрудник полиции, доставивший Екатерину в УВД. Но спустя некоторое время Вахлакова нашла в себе мужество, чтобы попросить Назарова повторно её допросить. В своей просьбе (есть в распоряжении редакции) она отмечает, что при допросе не присутствовал защитник, что она была подавлена из-за жёсткого полицейского прессинга и потому дала неверные показания. Однако следователь Назаров отказывается повторно, в присутствии адвоката проводить допрос: мол, некогда, допросим, когда будет нужно и т.д. Конечно, можно подумать, что Екатерина хочет выгородить Мищенко и Трушина, если бы не один момент: Вахлакова уверяет, что готова подтвердить правдивость своих показаний на полиграфе, лишь бы следствие было всесторонним и объективным. Более того, она написала по факту оказания давления в прокуратуру. Так что вряд ли стоит рассматривать это признание в неверных показаниях, как некий блеф. Шулеры тут явно не «свидетели».

Ещё один факт в действиях Чепика и Назарова наводит на мысль, что все эти обыски, давление и нездоровая активность возникли не на ровном месте. Дело в том, что во время обысков у Мищенко была произведена выемка оригинала исполнительного листа, который был выдан Александру Останкинским районным судом по делу о взыскании долга с ООО «Рой-Форт». Выемку эту провёл Е.С.Чепик. Якобы, сделано это в целях «…полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств … уголовного дела». Однако выемка оригинала этого документа приостановила производство дела по взысканию долга с ООО «Рой-Форт» в пользу Мищенко! То есть Чепик буквально своим действиями приостановил решение суда! Где это видано, чтобы полицейский был выше Закона и судебной власти? В каком правовом государстве подобное вообще возможно?

Согласно ч.2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу решения судов обязательны к исполнению для всех без исключения органов государственной власти. В тот момент, когда это принцип игнорируют, суд превращается в бесполезный институт. Кому нужны его решения, если всякие Чепики и Назаровы могут его не уважать?

При этом нужно понимать, если бы Чепик и Назаров действительно хотели бы сделать всё по закону, то они бы обратились в суд и предоставили доказательства, благодаря которым служители Фемиды смогли бы отменить исполнительный документ или же признать его недействительным. Ведь только суд имеет на это право. Выходит, что целью этих двух сотрудников было не отыскать правду, а максимально усложнить процесс взыскания долга с «Рой-Форт»? В таком случае на лицо работа в связке нынешнего владельца «Рой-Форт» Влахно с Чепиком и Назаровым.

Более того, согласно закону все изъятые предметы должны быть в течение 10 суток признаны вещественными доказательствами. Если же они таковыми не являются, то через 5 дней их обязаны вернуть владельцу. Обо всём этом Чепик и Назаров могли бы прочитать в ст.81 УПК РФ. Однако, судя по тому, что о судьбе этого исполнительного листа до сих пор ничего не известно, эту статью сотрудники правоохранительных органов и в глаза не видели. Или всё же сознательно «потеряли» бумагу? В конце концов, к делу как доказательство он не приобщён, значит, следователей он интересует в каком-то другом качестве? Зачем же изымали? Чтобы приостановить исполнительное производство?

Всё эти перегибы, нарушения, откровенное и наглое давление на лиц, которые по делу проходят как свидетели, заставляют вспомнить простую истину. Если закон один раз подмять, другой, а потом начинать затыкать им дырки в следствии, то это уже на закон будет, а кистень. Причём кистень, который не по преступникам бьёт, а по обычным бизнесменам, которых решили застегать статьёй о мошенничестве.

«Аргументы Недели» выражают надежду, что подобный произвол сотрудников МВД не останется без внимания вышестоящих органов. Правовое государство должно существовать для всех. А не только для отдельных личностей. И уж тем более никто не в праве ставить себя выше Закона, тем более те, кто обязаны его защищать.

Егор Кагарлицкий