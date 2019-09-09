Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий, представляют в аренду помещения под торговые и складские точки. Увлекательное, но и опасное занятие, так как проблем у бизнеса тоже много.

Добросовестные бизнесмены считают своим долгом оказывать серьёзную финансовую поддержку и помощь людям и организациям социальной направленности. К таким ответственным предпринимателям относится Александр Мищенко, который на протяжении долгих лет оказывает материальную помощь детским домам, благотворительным фондам, ветеранам Великой Отечественной войны и детям погибших сотрудников МВД. За благотворительную деятельность А. Мищенко отмечен многочисленными благодарственными письмами, почётными грамотами, в том числе и от правоохранительных органов, а также получил звание «Меценат России».

«Честь и достоинство» – такие жизненные принципы Мищенко на протяжении многих лет… Но наша действительность такова, что порой все заслуги, безупречная репутация не спасут бизнесмена от клеветы, лжи и не служат гарантией защиты его честно заработанного официального капитала, с которого уплачены все налоги, от состряпанных обвинений и уголовного преследования.

Вот история, где бизнесмен Мищенко за свои добрые поступки и абсолютную непричастность к недобросовестным коммерческим схемам попал в категорию подозреваемых в серьёзном преступлении. А всего-то дал взаймы своей бывшей компании денег – своих, заработанных... Это что же – не делай добро? Иначе наши некоторые «добросовестные» правоохранители по спорному заявлению могут представить благое дело как преступление! Дела в судах всех инстанций выиграны, а должники не хотят или не могут вернуть заём, а поэтому оговор, клевета и ложный донос – метод уголовного преследования и подрыв деловой и человеческой репутации. Кто прав? Попробуем разобраться.

В конце мая 2017 года у предприятия малого бизнеса ООО «Рой-Форт» возникли финансовые затруднения. На тот момент генеральным директором компании был Олег Трушин. Он руководил организацией более десяти лет и прекрасно владел методами выхода из кризисных ситуаций. Полагаясь на широко разрекламированную помощь малому бизнесу, Трушин обратился в ряд банков для оформления краткосрочного займа, сумму которого скрупулёзно подсчитала бухгалтерия предприятия. Денежные средства должны были быть использованы на текущие расходы.

Все банки выставляли необходимое и жёсткое условие – залог. Самая болевая точка предприятий малого бизнеса. С залогом и у ООО «Рой-Форт» тоже было непросто. Площади арендованы у Департамента городского имущества, товар взят под реализацию и консигнацию, который предприятию отпускали поставщики без проблем, так как знали щепетильность в расчётах и безупречную репутацию руководства компании. Трушин принял ответственное решение и обратился к основному учредителю компании Александру Мищенко.

На общем собрании учредителей было принято решение – в целях стабилизации экономической ситуации ООО «Рой-Форт» дать денежный заём в запрашиваемой сумме. Между основным учредителем А. Мищенко и работающим в то время в должности генерального директора О. Трушиным были оформлены все надлежащие юридические и бухгалтерские документы. Мищенко снял деньги со своего личного счёта и привёз требуемую сумму в бухгалтерию компании. Через месяц Мищенко в связи с резким ухудшением здоровья, а он инвалид 2-й группы, по заявлению вышел из состава учредителей компании. С этого момента к ООО «Рой-Форт» он никакого отношения не имел. Оставшиеся учредители решили продать свои уставные доли новому владельцу – Б. Майхровскому, о чём была внесена запись в ЕГРЮЛ, и продажа долей была оформлена в соответствии с законодательством РФ и нотариально заверена. Новый учредитель фирмы был поставлен в известность об имеющихся долговых обязательствах компании перед А. Мищенко и, сочтя компанию рентабельным и доходным предприятием, принял условия погашения займа.

В конце ноября 2017 г. в офис фирмы «Рой-Форт» на рабочий телефон генерального директора Трушина позвонил неизвестный, который представился Валентином Влахно и сказал, что он имеет связи в Департаменте имущества города, знает компанию «Рой-Форт» и готов приобрести фирму, для того чтобы выкупить у города арендуемые площади, так как 25-летний срок аренды заканчивается в мае 2018 года. А это ни много ни мало – около 1300 кв. м коммерческой площади практически в центре Москвы.

Трушин об этом предложении доложил новому учредителю Майхровскому. Руководители компании провели ряд встреч с Влахно. Стоит отметить, что при некоторой экономической нестабильности ситуации компания имела хорошие шансы на улучшение ситуации, в том числе используя возможность выкупа помещений.

Трушин обратился к Мищенко, который в это время отошёл от всех коммерческих дел и занимался своим здоровьем, за советом. Тот не мог отказать своему бывшему сотруднику и компании, в которую вложил много сил и материальных средств. Представители Влахно неоднократно проверяли всю документацию фирмы и были осведомлены как о проблемах компании, так и о перспективах «Рой-Форта». Майхровский согласен был продать уже теперь свою фирму «Рой-Форт». Мищенко, несмотря на то что уже не имел отношения к компании, в качестве доброй воли переуступил права истребования невыплаченных средств по судебным процессам «Рой-Форта» со своими должниками Влахно.

Более того, Мищенко принимает решение – не требовать свои денежные средства, которые он занял компании по просьбе генерального директора Трушина. И они будут внесены в сумму выкупа помещения после окончания договора аренды в рамках устной договорённости между Мищенко и Влахно. И только одно было условие у Мищенко к Влахно – сохранить коллектив организации, не оставлять людей без работы.

Влахно дал устные заверения, что выполнит это обязательство. Вышли на сделку по продаже компании – и тут прозвенели первые звоночки. Доли были распределены таким образом: 25% – Влахно В, а 75% – некоей госпоже Моисеевой А., по словам Влахно, – матери бенефициара данной сделки. Майхровский и Влахно вышли на сделку. Сделка была совершена 12.01.2018 в присутствии нотариуса. Обращаем внимание на важный факт – Мищенко А. ни к данной сделке, ни к ООО «Рой-Форт» отношения уже не имел!

Но вернёмся к новым владельцам компании. Деньги за проданную компанию, причитавшиеся Майхровскому, были помещены в банковскую ячейку, которая была арендована на определённый срок. Получить их тот мог только после госрегистрации новых владельцев компании. Влахно же умышленно скрыл, что одна из новых учредителей – Моисеева являлась массовым учредителем, ей на тот момент было далеко за 70 лет! Сделка не была зарегистрирована в 46 ФНС по причине отказа в регистрации Моисеевой как массового учредителя и недобросовестного плательщика налогов с запретом регистрации в ФНС, о чём есть сведения в открытом доступе.

Соответственно, по условиям сделки Майхровский не имел доступа к ячейке, так как в договоре были заявлены Влахно и Моисеева, и по истечению срока аренды банковской ячейки вполне мог остаться без оплаты за компанию. Майхровский заявил Влахно, что готов оспорить сделку. Тот предложил Майхровскому переоформить сделку на супругу бенефициара, затем всё-таки Влахно провёл учредителем Моисееву. Заметим, ко всем этим регистрационным кульбитам Мищенко не имел никакого отношения. Это важное примечание! Генеральным директором был Трушин, и он, равно как и все сотрудники компании, о которых хлопотал Мищенко, надеялись, что в самое ближайшее время компания войдёт в обычный рабочий ритм.

Не тут-то было! Влахно в феврале 2018 г. вопреки достигнутым устным договорённостям под «благовидным» предлогом очищения компании увольняет всех сотрудников компании, включая генерального директора Трушина. Увольнение происходило под неусыпным надзором представителей Влахно и в их присутствии. Влахно предложил Мищенко переуступку прав истребования долга ООО «Текстиль-Дизайн» в счёт погашения долга компании перед Мищенко, о чём был составлен договор цессии. Заметьте, Мищенко всячески шёл на сотрудничество уже как частное лицо, которому ООО «Рой-Форт» задолжал крупную сумму.

Генеральным директором компании Влахно приказом назначает Егорову, которая, к слову, является генеральным директорам в других, связанных с Влахно компаниях. Документацию по фирме, которую запросила новый гендир, была передана Трушиным с составлением акта-приёма передачи. Приказ об увольнении Трушина был подписан 01 марта 2018 года. Егорову, однако, не зарегистрировали с ФНС, так как она, как и Моисеева, являлась массовым учредителем. Тут уже Влахно вынужден был провести регистрацию на своё имя и стать генеральным директором с 17 апреля 2018 года. И пока шли регистрационные мероприятия, пока плелась непонятная паутина – представители Влахно ходили в арбитражные суды, делали запросы по поддельной доверенности, выписанной (барабанная дробь!) уволенным, уже бывшим генеральным директором Трушиным. Узнал об этом Трушин случайно, когда получил ответ из Департамента имущества города Москвы. Удивлению его не было предела – как это? Он уже месяц как уволен, а его именем пользуются недобросовестные новые руководители!

Трушин обратился в правоохранительные органы с заявлением о подлоге и спросил у Влахно, как они не боятся откровенной подделки. На что услышал в ответ, что ничего страшного не видит в том, что пока в организации нет генерального директора, они пользуются именем Трушина. И подделывают подпись! Конечно же, Трушин подал заявление об этом вопиющем факте. Копия заявления имеется в редакции.

Перечисление всех нелогичных схем нынешнего руководства «Рой-Форта» займёт много времени. Однако стоит заметить, что, покупая компанию «Рой-Форт», Влахно был прекрасно осведомлён о всей финансовой деятельности организации, в том числе и о долговых обязательствах по нескольким договорам займа между бывшим генеральным директором Трушиныи и Мищенко. В данных обстоятельствах поражают попытки завести уголовные дела в отношении Трушина и Мищенко. Вдумайтесь, на Мищенко, который выручил своими денежными средствами пошатнувшееся экономическое положение компании в трудный момент и предложил режим лояльности новому руководству, дабы терпеливо дождаться укрепления экономической ситуации. Где Мищенко – мошенник? А ведь именно так его хотели представить Влахно и Ко. Шесть раз были отказы в возбуждении уголовных дел.

Александр Мищенко, конечно, мог бы изменить своей принципиальности и порядочности, продав долг «Рой-Форта» структурам, которые специализируется на возврате долгов. Кто бы мог его осудить? Он же отстаивает свои сбережения, которые заработал честно. На момент всех передряг в ООО «Рой-Форт» он уже вышел из состава учредителей. Договор займа был заключён по всем правилам. На тот момент генеральный директор Олег Трушин не собирался увольняться. Компания работала длительное время, имела хорошую репутацию. Но как только попала в руки Влахно и его «соратников», так компанию залихорадило. Уж очень не хотелось отдавать деньги, которые до рубля ушли на стабилизацию компании, которая новым владельцам приносила стабильный доход. Подозрительно то, что у компаньонов Влахно были неприятности с налоговыми органами. А тут на кону стал реальный выкуп помещения. Прежнее руководство компании было надёжным плательщиком и ещё и подпадало под ст. 159 ФЗ от 2008 г. о льготном выкупе. Конечно же, ожидание больших барышей от сдачи в аренду серьёзных площадей кружило голову новым владельцам фирмы. Мищенко решил разобраться с такой непростой ситуацией исключительно в рамках правового поля. И подал на ООО «Рой-Форт» исковое заявление в суд. Причём он отдавал себе отчёт, что суд может счесть доводы его как истца необоснованными и не удовлетворить его иск. Все судебные инстанции – и Останкинский суд, и Мосгорсуд, пристально изучив и исследовав материалы по исковому заявлению, удовлетворили иск Мищенко к ООО «Рой-Форт» в полном объёме.

После получения постановления суда и передачи его Управление Службы судебных приставов, в УССП было возбуждено исполнительное производство, заблокированы все счета «Рой-Форта» и, казалось бы, победа человека, который правдой отстоял свои права! Но! Вот теперь начинается самое страшное, что может произойти с честным человеком, который даёт свои деньги в долг! Он в одночасье становится подозреваемым в совершении серьёзного преступления, которое квалифицируется в нашем законодательстве как мошенничество и предполагает серьёзный срок заключения. Известная 159-я статья УК РФ.

Мищенко Александр из человека, который дал заём коммерческой компании, причём судом установлено, что ответчики пытались в ходе судебного разбирательства неоднократно представить недостоверные сведения, что отражено в протоколах судебных заседаний и копии протоколов имеются в распоряжении редакции, превратился в подозреваемого. Как? Разве такое возможно? Возможно! Достаточно недобросовестным, проигравшим суды оппонентам написать заявление о якобы мошеннических действиях неустановленных лиц! Это Мищенко – неустановленное лицо? Человек, который в суде доказал свою правоту? Или наши суды судят не по принципу справедливости и законности? А опираются на свои симпатии?

Правоохранительный маховик закрутился с размахом. Несмотря на многочисленные отказы по предыдущим заявлениям от нынешнего руководства «Рой-Форта», прокуратура вдруг усматривает признаки преступления, и начинается расследование. Редакция не имеет права вмешиваться в ход следствия. Но о методах расследования мы хотим рассказать.

Оперуполномоченный УВД ЦАО капитан Е Чепик. ещё в ходе проверки одного из заявлений от руководства «Рой-Форта» стал ездить по адресам проживания уволенных сотрудников «Рой-Форта» и вести недопустимые с точки зрения профессионального отношения «разъяснительные беседы» и под видом опроса соседей, родственников и членов семьи, во всеуслышание утверждал, что проверяемые – преступники, уголовники и мошенники. В интервью нашему корреспонденту данные факты подтвердили свидетели беседы с Чепиком. Он же развешивал на всеобщее обозрение повестки с вызовом для дачи показаний уволенных сотрудников, с указанием их персональных данных, в том числе и данных их паспортов. На данные действия Чепика со стороны бывших сотрудников «Рой-Форта» были написаны заявления в компетентные и контролирующие органы МВД. В ответе из УВД ЦАО за подписью начальника собственной безопасности Шаклеина было указано, что выявлены служебные нарушения. В открытых источниках об этом «сотруднике» Чепике есть информация о том, что задерживался органами ФСБ по подозрению в вымогательстве, когда он работал в УВД СЗАО. Чудесным образом Чепик выкрутился и перешёл работать в УВД ЦАО. Хорошая ступенька в карьере из спального района в Центральный округ столицы.

Есть ещё одна парадоксальная вещь – юридический адрес компании находится в СВАО, от руководства «Рой-Форта» было подано заявление в УВД СВАО, но странным образом, параллельно по доверенности Влахно, юристы его компании подают жалобу и УВД ЦАО. Ответчики бомбят масштабно! Надеются, видимо на личные связи! Два заявления объединяют два районных УВД – СВАО и ЦАО. Следователь из СВАО – Назаров, а оперативники во главе с Чепиком – из ЦАО. Вопрос: в СВАО нехватка собственных кадров?

Кадриль следственной машины набирает обороты. Мищенко Александра, инвалида второй группы, человека почтенного возраста, задерживают в доме его бывшей жены, 14 августа в 7:00 утра, куда приехал целый автобус полицейских и ОМОНа Росгвардии. Кого ловят, наркодилера, главаря преступной группировки, террориста? Пожилая пара, добропорядочные люди. Вина Мищенко в том, что он отсудил свои деньги! Чепик вёл себя на обыске в доме у бывшей жены Мищенко очень развязно, по-хозяйски. Просматривая бумаги, откладывал что-то в стопочку, остальное веером бросал на пол. Обыск, конечно же, никаких результатов не дал. Никаких документов, компрометирующих Мищенко не было и быть не могло.

После безобразного обыска Александра увезли на допрос и держали до позднего вечера, а его жену сын отпаивал успокоительными. Такого психологического прессинга по отношению к себе никогда Александр и его бывшая супруга не испытывали. Главное – за что? Этот вопрос не даёт покоя Мищенко. Ещё одна деталь – из дома, который принадлежит жене Мищенко, изъяли видеорегистратор. Похоже, чтобы не было доказательств безобразия, которое творили в доме правоохранители. Причём следователь УВД СВАО Сергей Назаров, допрашивая Александра Мищенко, по его словам, не стеснялся в выражениях и негативных эпитетах, заранее, без суда, вынося вердикт о виновности кредитора.

Но самый вопиющий случай – это допрос в качестве свидетеля бывшего старшего бухгалтера Екатерины Вахлаковой. Молодая, хрупкая девушка. К ней на обыск по месту регистрации приехали восемь дюжих молодцев из ОМОНа Росгвардии. Там находилась мама Екатерины. Представляете изумление женщины, к которой в семь часов утра заявляется отряд бойцов и заявляют, что её дочь мошенница (у нас отменили презумпцию невиновности?) и начинают психологический прессинг. Правоохранители заявляли, что обо всём сообщат по месту работы. Мама работает в детском саду и как же будет, по словам оперативника, который руководил обыском, неприятно родителям детей узнать о том, что они доверяют своих чад матери преступницы. Обыск провели, ничего не нашли. Саму же Екатерину приехали забирать по месту её фактического проживания, где она находилась со своей бабушкой. И у бабушки произвели обыск, тоже не нашли никаких компрометирующих документов. Екатерину привезли в отдел полиции УВД СВАО в половине второго дня. Опять вопрос – почему надо доставлять людей с привлечением такого количества сотрудников полиции и Росгвардии? Неужели настолько все фигуранты по этому делу опасны?

Екатерину в лучших традициях детективного жанра стал опрашивать с особой тщательностью вышеупомянутый Евгений Чепик. Тактика допроса менялась, от уговоров до устрашения. Длился допрос до девяти вечера. Екатерина плакала, говорила, что ей страшно, спрашивала, что им нужно от неё. По словам Екатерины, Чепик методично объяснял, что она должна дать именно те показания, которые нужны для следствия. А также во время допроса внушал девушке, что именно он – Евгений Чепик, её спасательный круг. Екатерина от растерянности, страха, отсутствия адвоката, усталости и стресса подписала показания, которые напечатал сотрудник полиции, доставивший Екатерину в УВД. Под усиленным давлением оперуполномоченного УВД ЦАО Е. Чепика и следователя УВД СВАО С. Назарова Екатерина вынуждена была отказаться от правдивых показаний, которые она давала в суде под присягой, что также нанесло ей моральные страдания. Вахлакова нашла в себе мужество и гражданскую ответственность – обратилась с заявлениями в прокуратуру и службу собственной безопасности МВД на действия Е. Чепика и С. Назарова. Отвозил Екатерину домой Евгений Чепик. Странность поведения капитана полиции для Екатерины была ещё в следующем – он ей пытался всучить купюру в пять тысяч рублей! Екатерина рассказала обо всём случившемся нашему корреспонденту и готова подтвердить свой рассказ на полиграфе. После такого вот допроса двадцатипятилетняя девушка вынуждена была обратиться к психиатру, так как до их пор не может избавиться от стресса. Сейчас она принимает успокоительные препараты и антидепрессанты, о чём в редакции имеются подтверждающие документы.

Все свидетели, которых обвиняют в мошеннических действиях, говорят о том, что суды всех инстанций признали правоту иска Мищенко. В ответ же от Е. Чепика они слышат громогласные заявления при многочисленных свидетелях о том, что для них суд по гражданским делам не показатель правды, а вот именно они – правоохранители выше суда! Пренебрежение к третьей ветви власти офицеров полиции вызывает многие вопросы об их профессионализме. Что ими руководит – буква закона, честь и достоинство офицера или жажда власти и вседозволенность перед людьми, которые по факту являются свидетелями? Или презумпция невиновности не входит в категорию их профессиональной деятельности?

Что происходит? Заниматься в наше время благими делами опасно? Дашь денег в долг, вернёшь их законными, правовыми методами и… сядешь в тюрьму! 159-я статья УК РФ превратилась в карательную меру против любого человека. Никто не застрахован от того, что по обычному заявлению недоброжелателя и использованию дружеских связей среди сотрудников полиции легко упечь любого из нас на нары.

Журналистское расследование продолжается. Думаем, что читателям будет интересно узнать – кто является заказчиком и инициатором возбуждения уголовного дела против человека, который понёс не только финансовые, но и моральные и репутационные потери. Кто же стоит за Валентином Влахно?

Редакция будет внимательно следить за развитием событий.

Марина ГАЛЮЧЕНКО