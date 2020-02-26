Коронавирус 26 февраля: цензура со смертельными последствиями и испытания первой вакцины

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26 февраля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

вирус, pixabay.com

Количество зараженных коронавирусом достигло 81 005 человек. Умерли от заболевания – 2 764 инфицированных, выздоровели – 30 100.

• Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Южную Корею, Италию и Иран до стабилизации эпидемиологической обстановки. Напоминаем, что именно в этих странах сейчас отмечен резкий скачок заболеваемости COVID-19.

• МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов «Wall Street Journal» из-за провокационной статьи про вирус под названием «Китай – настоящий больной Азии». Министерство уверено, что в материале дискредитируются усилия китайского правительства и народа в борьбе с инфекцией. «Сенсационный расистский заголовок» вызвал осуждение китайского народа и международного сообщества. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что цензура в КНР, которая привела к высылке американских журналистов, «может иметь смертельные последствия».

• Секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Шамхани уверен, что тему коронавируса теперь будут использовать для психологического давления на Тегеран. Направлено это давление «на закрытие сухопутных и воздушных границ и ложь относительно сокрытие Ираном информации по вспышке вируса».

• Минздрав Италии заявил, что 80% больных коронавирусом выздоравливают сами. 15% пациентов справиться с заболеванием помогают врачи в ходе наблюдения. В тяжелом состоянии 5% человек, летальные исходы зафиксированы в 3% случаев.

• Власти Украины не собираются дополнительно эвакуировать своих граждан из Уханя. Говорят, что в их планы входила только одна эвакуация, поэтому, может, попросят другие страны эвакуировать своих, а может нет. Кому это отребье нужно-то, правда ведь, уважаемое правительство?

• Компания Moderna Inc. отправила первую партию вакцины против коронавируса в Национальный Институт Аллергии и Инфекционных Болезней в США. Там ученые проведут испытание её эффективности, вот только обещают начать их не раньше апреля. Будем надеяться на то, что процесс все-таки будет ускорен.

• «Пророчество» о смертельном китайском вирусе нашли в книге «Глаза тьмы» фантаста Дина Кунца. Роман был опубликован в 1981 году. Там упоминается вирус «Ухань-400», созданный в лаборатории одноименного города КНР. Вот только поражает он не легкие, а головной мозг, а летальность у книжной болячки стопроцентная.

• Жители Южной Кореи требуют отставку президента Мун Чжэ Ина за неспособность справиться со вспышкой заболевания, вызванного Covid-19. Петиция уже собрала более 400 тысяч подписей. Правительство критикуют за то, что оно не закрыло границу с Китаем и вообще следует интересам КНР, а не своей страны. «Он ведет себя так, словно председатель Китая, а не президент Южной Кореи», – заявили авторы документа.

• Власти Гонконга выплатят постоянным жителям по $1,3 тыс. в качестве социальной поддержки в условиях вспышки заболевания. Цель выплат: стимулировать потребление и облегчение финансового бремени населения в связи с социальными потрясениями (антиправительственные протесты летом 2019) и новая эпидемия, нанесшая серьезный удар по экономике Гонконга.

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