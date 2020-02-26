Все новости >>

//Общество 13+

Коронавирус 26 февраля: цензура со смертельными последствиями и испытания первой вакцины

, 10:31 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Коронавирус 26 февраля: цензура со смертельными последствиями и испытания первой вакцины
вирус, pixabay.com

Количество зараженных коронавирусом достигло 81 005 человек. Умерли от заболевания – 2 764 инфицированных, выздоровели – 30 100.

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Южную Корею, Италию и Иран до стабилизации эпидемиологической обстановки. Напоминаем, что именно в этих странах сейчас отмечен резкий скачок заболеваемости COVID-19.

МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов «Wall Street Journal» из-за провокационной статьи про вирус под названием «Китай – настоящий больной Азии». Министерство уверено, что в материале дискредитируются усилия китайского правительства и народа в борьбе с инфекцией. «Сенсационный расистский заголовок» вызвал осуждение китайского народа и международного сообщества. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что цензура в КНР, которая привела к высылке американских журналистов, «может иметь смертельные последствия».

Секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Шамхани уверен, что тему коронавируса теперь будут использовать для психологического давления на Тегеран. Направлено это давление «на закрытие сухопутных и воздушных границ и ложь относительно сокрытие Ираном информации по вспышке вируса».

Минздрав Италии заявил, что 80% больных коронавирусом выздоравливают сами. 15% пациентов справиться с заболеванием помогают врачи в ходе наблюдения. В тяжелом состоянии 5% человек, летальные исходы зафиксированы в 3% случаев.

Власти Украины не собираются дополнительно эвакуировать своих граждан из Уханя. Говорят, что в их планы входила только одна эвакуация, поэтому, может, попросят другие страны эвакуировать своих, а может нет. Кому это отребье нужно-то, правда ведь, уважаемое правительство?

Компания Moderna Inc. отправила первую партию вакцины против коронавируса в Национальный Институт Аллергии и Инфекционных Болезней в США. Там ученые проведут испытание её эффективности, вот только обещают начать их не раньше апреля. Будем надеяться на то, что процесс все-таки будет ускорен.

«Пророчество» о смертельном китайском вирусе нашли в книге «Глаза тьмы» фантаста Дина Кунца. Роман был опубликован в 1981 году. Там упоминается вирус «Ухань-400», созданный в лаборатории одноименного города КНР. Вот только поражает он не легкие, а головной мозг, а летальность у книжной болячки стопроцентная.

Жители Южной Кореи требуют отставку президента Мун Чжэ Ина за неспособность справиться со вспышкой заболевания, вызванного Covid-19. Петиция уже собрала более 400 тысяч подписей. Правительство критикуют за то, что оно не закрыло границу с Китаем и вообще следует интересам КНР, а не своей страны. «Он ведет себя так, словно председатель Китая, а не президент Южной Кореи», – заявили авторы документа.

Власти Гонконга выплатят постоянным жителям по $1,3 тыс. в качестве социальной поддержки в условиях вспышки заболевания. Цель выплат: стимулировать потребление и облегчение финансового бремени населения в связи с социальными потрясениями (антиправительственные протесты летом 2019) и новая эпидемия, нанесшая серьезный удар по экономике Гонконга.

Читайте последние новости о китайском коронавирусе на сайте АН.

//картина дня

Общество

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа из-за того, что ведомство не справлялось со своими задачами. Такое предположение выдвинуто в материале, размещенном на страницах СМИ.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами, но одновременно и с турками. С другой стороны – никакой войны с турками никто не ведёт. Это отрицают все стороны, включая и Анкару.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Устроившая из своей жизни Санту-Барбару Рита Дакота продолжает делиться подробностями своего нового романа. Она публично признается в любви новому возлюбленному, который…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

О новых тенденциях на Ближнем Востоке, неистощимом потенциале сопротивления гегемонии Запада, крепнущем влиянии Ирана, остающегося загадкой для Запада, и перспективах…

//новости ан

//новости ан

В Тюмени уже на протяжении недели происходит голодовка инвалидов и членов многодетных семей. По их мнению, права человека, гарантированные Конституцией Российской…

Актриса Светлана Светличная удивлена тем, что некоторые эстрадные певицы пели под фонограмму, пили, а теперь жалуются на размер своей пенсии. По мнению артистки, певицам…

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы посольства США в Кишинёве провести конкурс на получение гранта. Он пройдет…

//новости ан