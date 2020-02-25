Коронавирус создал плацдарм в Европе...

//Жаркое из блогов 13+

25 февраля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Китай, Южная Корея, Иран, Италия... Шансы на то, что всем читателям этой странички все-таки придется, рано или поздно, переболеть коронавирусом, выросли...

Опасное развитие в Италии, где «внезапно» не только 229 новых случаев заражения, но и 6 умерших, и 27 находятся в палатах интенсивной терапии. Смертей как-то много. Они же не сразу умерли, значит уже пару недель по Италии это всё идёт, и никто не заметил до этой субботы. Скорее всего, это означает, что случаев заражения «прямо сейчас» намного больше, чем 229. Оценила бы примерно в 1000.

Будет познавательно узнать, насколько усилия властей Милана и всей Ломбардии по карантину и локализации окажутся успешными.

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В Южной Корее хотя бы ясен механизм заражения: члены религиозной секты, тесно связанной с Китаем. Там сейчас самое большое число, после Китая, подтвержденных случаев - 800 (7 человек умерло), но шансы на локализацию у них пока отличные.

В Китае локализация и преодоление максимума состоялись, теперь Южная Корея приняла эстафету. У Китая остается задача не потерять достигнутого, когда сейчас предприятия возвращаются к работе.

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Первая вакцина отгружена

Компания Moderna Inc. отправила первую партию своей вакцины против коронавируса в Национальный Институт Аллергии и Инфекционных Болезней (США), который проведет испытание эффективности.

К сожалению, написано, что Институт не сможет начать испытания раньше апреля. Очень надеюсь, что государственный Институт сможет не ударить в грязь лицом и проведет испытания быстрее обычного - так же как компания смогла создать вакцину в суперкороткие сроки.

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Иран не может выяснить, каким образом у них появился кластер заражений. А ещё такое закрытое общество и полицейское государство. Что, вероятно, означает, что в ряде других азиатских стран такие кластеры непременно появятся. Меры личной гигиены всем в помощь.

Уберечься можно

Не обязательно даже все, кто живут в одном доме с зараженными (или плывут на одном корабле) заражаются. И характерное течение болезни 2-3 недели. Мойте руки перед едой.

Источник: https://verola.livejournal.com/1212121.html