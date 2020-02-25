«Пророчество» о смертельном китайском коронавирусе нашли в книге фантаста из США

Интернет-пользователи обнаружили «пророчество» о появлении смертельно китайского коронавируса в книге американского фантаста Дина Кунца «Глаза тьмы». Данный роман был опубликован в 1981 году.
В произведении упоминается вирус «Ухань-400», созданный в лаборатории, которая расположена в окрестностях одноименного города в КНР. Именно там впервые был зарегистрирован распространяющийся в настоящее время COVID-2019.
Инфекция из романа Кунца, в отличие от реального китайского коронавируса, поражает головной мозг, а не легкие. При этом у книжной болезни стопроцентная летальность – зараженный человек умирает в течение суток.
На данный момент в мире официально подтверждено порядка 80 тысяч случаев COVID-2019. Скончались от недуга около 2 700 человек, более 27 тысяч вылечились.
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