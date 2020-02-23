Украинцам начали приходить счета за коммуналку на десятки тысяч гривен

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23 февраля 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckзкуыы/ Danil Shamkin

После «газовой реформы» Киев раздувает новый скандал. Жителям украинской столицы начали приходить счета на десятки тысяч гривен.

«Реформа» началась после прошлогоднего скандала с газом. Киев истребовал скидку с Газпрома, после которой Зеленский обещал, что платежи украинцев уменьшатся.

Платежи не только не уменьшились. Стоимость коммуналки выросла. Официальный Киев прибегнул к махинации. «Газовая» строчка в платежках была разделена на две. Теперь украинцы платят отдельно за газ, отдельно за транспортировку газа.

«Кто-то сталкивался со стоимостью отопления 355 грн за м.кв.?» — пожаловалась киевлянка Светлана Терещенко. Накануне она получила квитанцию: «Квартира четырехкомнаная потребила, по подсчетам КТЕ, в январе 39 Гкал!!!! Счетчик есть, но пока не опломбирован. Реальное потребление 1,5 Гкал! К оплате почти 53 000 грн».