На Украине раскрыли главный газовый обман

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8 февраля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко решил раскрыть украинским гражданам главный газовый обман страны. По его словам, в уменьшении цены на «голубое топливо» заслуги властей нет.

«Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти … Цена в платежках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе», - пояснил он.

Ляшко отметил, что премьер – министр и правительство пытаются показать, какие они хорошие, что снизили цены на газ, а на самом деле просто обманывают людей. При этом бывший депутат расстроил граждан, заявив, что скоро им придется опять платить больше, т.к. цены на европейских биржах растут.

Ранее советник президента Украины Игорь Новиков, комментируя ситуацию с ценами на газ, начал использовать ненормативную лексику. При этом политик опубликовал платежку за текущей месяц.