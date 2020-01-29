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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В команде Зеленского не нашли цензурных слов для комментариев по ситуации с газом

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

В команде Зеленского не нашли цензурных слов для комментариев по ситуации с газом
Фото: pixabay.com

Советник президента Украины Игорь Новиков, комментируя ситуацию с ценами на газ, начал использовать ненормативную лексику. По ело словам, «Нафтогаз» обещал поставлять «голубое топливо» по более дешевым тарифам.

Новиков напомнил, что правительство и «Нафтогаз» заявили, что газ будет в январе по 4,6 тыс. грн за тысячу кубометров. Однако его возмущению не было предела, когда он получил очередную платежку.

«Пришли платёжки за январь с ценой 6913грн (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути - вот и близко не 4650грн … Какого …, вполне резонно спросите вы», - высказал он, приложив фотографию квитанции.

Новиков пояснил, что несмотря на снижение стоимости газа по постановлению правительства от 24 января, где указана сумма 4650 грн, в платежках цена меньше не станет. Он добавил, что в ином случае ущерб понесет сама компания.

«А если не будут брать, спросите вы? Правильно – отключим газ», - отметил он.

При этом Новиков готов передать президенту Украины Владимиру Зеленскому справку о совершении преступлений против энергетической безопасности.

БА

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