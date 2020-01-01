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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
фото: pixabay.com

С 1 января на Украине стали действовать новые цены на газ для населения. Известно, что с введением новых норм украинцы могут выбирать по какому тарифу им выгоднее всего платить.

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Население имеет два варианта оплаты газа в отопительный сезон - по гарантированной цене, которая будет действовать до конца квартала, или по рыночной.

Напомним, что кабинет министров Украины одобрил программу, согласно которой стоимость кубометра газа в отопительный сезон составит 8 гривен (около 0,33 дол.).

При этом страховая цена "Нафтогаза" будет 284 долларов за тысячу кубометров с НДС, без расходов на транспортировку "голубого топлива".

БА

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