Коронавирус: главное на 18 февраля

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18 февраля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

вирус, pixabay.com

Число зараженных коронавирусом выросло до 73336 человек. Умерли от инфекции – 1874 заболевших, выздоровели – 12837. Вместе с этим ситуация в мире напоминает чернушную комедию с пародией на фильм-катастрофу. Если бы все это не было до абсурдного трагичным.



• Первая россиянка заразилась 2019-nCoV на борту круизного лайнера Diamond Princess. В ближайшее время девушку доставят в больницу.

454 человека на судне – инфицированы. И только русские при этом не паникуют. Рассказывают, как гуляют по палубе, хорошо кушают, «расслабляются в свое удовольствие» и «используют время с пользой». Вот только говорят, интернет плохой у местных. Тех, кого забирают в больницу, кстати, называют «нытиками». А лафа на самом деле скоро кончится, потому что пассажиров с отрицательными анализами обещают высадить на берег уже завтра. Нам же ситуация от начала и до конца кажется странной. От идеи изолировать людей в неприспособленном для карантина лайнере (из-за чего массовое заражение становится очевидным) до поведения наших сограждан.



• На китайцев изо дня в день обрушиваются обвинения в распространении коронавируса. Их называют «нецивилизованными», осуждая привычки в еде, гигиене и быту. «Некоторые относятся к нам так, будто мы – вирус», – рассказала Би-би-си жительница Киева Шао. И это правда. Хостелы, например, вешают вывески о запрете входа китайцам (как это было в Казани), заявляя, что «это не расизм». А что тогда? В интернете, кстати, все это процветает в наибольшей степени. Даем совет: оставайтесь людьми и соблюдайте меры предосторожности, не опускаясь до идиотских нападок и ненависти.



• Самые типичные преступления на фоне эпидемии COVID-2019 назвали в прокуратуре КНР. Выделили семь типов: отказ от сотрудничества с медработниками на фоне борьбы с инфекцией, агрессия и насилие в их адрес, а также продажа поддельной продукции, спекуляции и даже торговля дикими животными. Все это подрывает профилактику и борьбу с коронавирусом.



• Онкобольные подвержены повышенному риску заражения коронавирусом из-за системного иммунодепрессивного состояния, вызванного злокачественными новообразованиями и противоопухолевой терапией, в частности химиотерапией и хирургией. Такой вывод ученые сделали, проанализировав около 2 тысяч подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в 575 больницах Китая. Ученые призвали усилить наблюдение и лечение зараженных коронавирусом онкологических пациентов, особенно людей в возрасте, а также тех, у кого есть сопутствующие патологии.



• В Гонконге три вооруженных грабителя напали на сотрудника службы доставки на площадке перед супермаркетом и украли 600 рулонов туалетной бумаги. Сумма ущерба – 1 тысяча гонконгских долларов. Двое подозреваемых задержаны. «Зачем им столько бумаги?», – спросите вы. Дело в том, что всю предшествующую неделю из-за слухов о возможной нехватке товаров первой необходимости из-за эпидемии коронавируса, жители Гонконга стали активно скупать товары первой необходимости. Власти обратились к жителям и заверили, что дефицита с бумагой в городе нет. Грабителям, кстати, может грозить пожизненное.



• Эпидемиологи и вирусологи из Германии предположили, что 2019-nCoV может жить в окружающей среде на протяжении семи дней, а при комнатной температуре — в течение девяти. Выводы сделали на основе исследования предшественников COVID-19— SARS 2002-2003 года и MERS 2013 года. Оказалось, что патогенные микроорганизмы с коронавирусом могут оседать на поверхностях предметов, жить на них и оставаться заразными при комнатной температуре в течение девяти дней. Живучесть коронавируса на таких поверхностях, как алюминий, дерево, бумага, стекло и пластик, оценивается в срок от четырех до пяти дней.



• На юге Китая раскрыто 1128 случаев мошенничества с лицевыми масками. Их продают в интернете по заоблачным ценам.



• Двух китайских студентов госпитализировали из здания МГУ с повышенной температурой и признаками ОРВИ. В инфекционную клиническую больницу также отправили студентку из общежития вуза с теми же симптомами. Её поместили в отдельный бокс.

В Тульской области возможное распространение инфекции тоже контролируется. Двух китайских сотрудников автомобильного завода Haval, недавно вернувшихся из КНР, содержат под наблюдением врачей. Температуры у них нет, чувствуют себя мужчины хорошо.



• Блогеру Кароматулло Джаборову грозит семь лет колонии за розыгрыш в московском метро: он лежал на полу вагона и имитировал приступ. Его сообщники говорили о коронавирусе, провоцируя панику среди пассажиров. Меру пресечения изменили недавно, вместо «хулиганки», предусматривающей до пяти лет лишения, ему вменяют «хулиганство совершенной группой лиц по предварительному сговору» и увеличение срока на два года.



• Власти Сингапура грозят тюрьмой нарушителям карантина. Как сообщает Министерство трудовых ресурсов Сингапура, на протяжении двух недель людям запрещено выходить из дома, а для покупки вещей первой необходимости люди могут «обратиться к своим товарищам по дому или общежитию или воспользоваться заказом услуг по доставке на дом». Иностранцам грозит увольнение и депортация. Можно отделаться и штрафом до 10 тысяч сингапурских долларов (7,2 тысячи долларов США). За соблюдением правил будут следить уполномоченные сотрудники, которые будут звонить на стационарный телефон и выборочно проверять граждан. Правила вступили в силу сегодня.



• Сахалин на грани эпидемии гриппа и ОРВИ. В области зафиксировано 4388 случаев заболевания с 10 по 16 февраля. Эпидпорог, напоминаем, выше всего на 1,2%. По данным Роспотребнадзора, заболеваний коронавирусом на территории Сахалина и Курил не выявлено.