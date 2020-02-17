Россиянин раскрыл подробности о ситуации на зараженном коронавирусом лайнере:

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17 февраля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Врач-стоматолог из Омска Сергей Попов рассказал, как проводит время на круизном лайнере Diamond Princes, где выявили коронавирус у русской пассажирки. По его словам, ближайшая эвакуация возможна 19 февраля после окончания карантина на судне.

«О нашей эвакуации 19 февраля говорили уже давно. Только выполнят эти обещания или нет, другое дело. Нас пока никто ни о чем не уведомлял. И об индивидуальной эвакуации мы тоже ничего не слышали», - отметил собеседник.

По его словам, у него взяли анализы в воскресенье, ждать результаты 2-3 дня, но он ни о чем не волнуется. Пассажир добавил, что часто гуляет по палубе, кушает местное мороженое, но не доволен местным интернетом. Он выразил надежду, что никто не додумается выпустить их раньше времени.

«Когда первый раз зашла речь об эвакуации, я сразу выступил против … Мое мнение - надо на лайнере до конца пройти карантин … мы досидим тут спокойно срок, затем посольство каждому пассажиру выдаст справку, что свой карантин мы отмучились. Так что нечего было рыпаться раньше времени. Это я вам как врач говорю», - пояснил мужчина, отметив, что среди соотечественников паники нет.

При этом он уточнил, что носит обязательно маску и перчатки, а также обрабатывает руки.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ заразилась смертельным коронавирусом на круизном лайнере, который сейчас находится на карантине у порта в Японии.