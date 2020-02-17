Пассажирка лайнера с коронавирусом сообщила об эвакуации

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17 февраля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Пассажирка на круизном лайнере Diamond Princes, где заразилась коронавирусом российская туристка и ещё более 450 человек, рассказала подробности об эвакуации. Известно, что сейчас судно стоит в порту Йокогамы на карантине.

Австралийка Аун На Тан проводила отпуск со своим мужем и детьми. По её словам, капитан и сотрудники карантинных служб о заражении россиянки не сообщили.

«Сегодня вечером сотрудники закончат брать образцы для определения коронавируса, поэтому капитан сказал, что те, кто получил отрицательный результат, 19 февраля начнут высадку на берег», - отметила она.

Она отметила, что австралийских граждан планируют эвакуировать в среду, но потом поместят на две недели в карантин.

Известно, что сейчас на судне находится 24 россиянина. В посольстве РФ в Японии уточнили, что россияне будут возвращаться на родину в индивидуальном порядке.

Ранее русский турист раскрыл подробности о своем времяпрепровождении на лайнере.