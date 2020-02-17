Кто подрывает доверие к органам правопорядка

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17 февраля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИЦКИЙ ]

Красиков Николай Иванович, фото соцсети

После смены генерального прокурора всем стало понятно, что структуру всей российской прокуратуры необходимо тщательно корректировать, потому что из органа, надзирающего за соблюдением законодательства, она фактически превратилась в его антипод, который не только прикрывает нарушения, которые должен был выявить и покарать, но и сам занимается равнозначными противоправными деяниями.

Новому генеральному прокурору Краснову предстоит проделать поистине титаническую работу, если он действительно пришёл выполнять те обязанности и функции, которые подразумевает эта должность.

Старым сотрудникам, занимающимся противоправными деяниями, должно быть, придётся нелегко, если Краснов действительно сдержит своё слово и выполнит данные им при вступлении в должность обещания. Хотя порой складывается ощущение, что тогда ему придётся сменить почти всё руководство и большую часть личного состава нынешней прокуратуры. В связи с тем, что в системе прокуратуры в последнее время работают не только неквалифицированные сотрудники, не имеющие должного образования, хотя и имеющие юридические дипломы (правда, непрофильных вузов, открывших юридические факультеты – технические, хозяйственные и др.), а некоторые и вовсе получили их заочно. Они не только не умеют правильно применять законодательство, но и толкуют его как им надо и выгодно. Все эти сотрудники, никогда не работавшие в следствии и не понимающие смысл работы следствия в целом, не зная правил производства процедур и следственных действий, должны надзирать за правильностью выполнения всего вышеуказанного. А как?! Если нет даже банального понимания и никакой практики, но при этом на этих сотрудников возлагают непомерную ответственность и награждают такими же непомерными полномочиями, которые те используют в своих корыстных целях с уже имеющимися умыслом и пониманием. Такие знания нельзя получить ни в одном вузе, так как знание, как обогатить себя, используя служебное положение, извращая законодательство и делая вид, что так и должно быть, это уже не просто знания, полученные откуда-то извне, а целая идеология службы, где одни «ценные кадры» воспитывают подобных себе, и так далее. Таким образом, почти вся система прокуратуры уже не просто идеологически неверна и не может выполнять свои прямые функции и обязанности, но и в целом прогнила почти полностью. А что же делать в таком случае новому генеральному прокурору Краснову?! Ответ очевиден – ампутировать сгнившие поражённые участки, пока ещё есть возможность спасти весь организм, и воспитать новые ценные кадры с новой правильной идеологией, про которую всё время говорит наш президент В.В. Путин.

А что до нечистоплотных сотрудников, которые используют своё служебное положение для корыстных целей, в том числе прикрывают противоправные действия сотрудников в системе МВД, то нам следует вернуться к ранее освещённым нашей редакцией событиям в статьях: Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму, Бизнес тянут в 90-е, Обыски с пристрастием, Затянуть покрепче, и взглянуть на них под новым углом. И тогда мы увидим не только ранее описанные беспредел и беззаконие органов внутренних дел, но и то, как прокуратура «выполняла свои функции» и якобы надзирала за соблюдением закона в этой ситуации.

24 июня 2019 года первый заместитель прокурора СВАО г. Москвы Красиков Николай Иванович отменяет постановление от 23.06.2019 об отказе ООО «Рой-форт» в возбуждении уголовного дела с указанием о необходимости в возбуждении уголовного дела. Вышеуказанное постановление было вынесено 23.06.2019 в УВД по ЦАО г. Москвы и почему-то было передано в прокуратуру СВАО. При этом именно заместитель прокурора Красиков не только рассмотрел это постановление, но и отменил его, причём, судя по датам, в кратчайшие сроки – ему хватило всего нескольких часов, чтобы прийти к выводу о необходимости в возбуждении уголовного дела. К такому выводу ранее не мог прийти ни один из его коллег, как в прокуратуре СВАО по заявлениям ООО «Рой-Форт» в УВД СВАО (около 7 отказов в возбуждении), так и в Прокуратуре ЦАО по аналогичным заявлениям ООО «Рой-Форт» (около 6 отказов в возбуждении). Но необычный симбиоз, в котором объединились силы УВД по ЦАО и заместитель прокурора по СВАО, сотворил «чудо». Вместе им удалось прийти к мнению, не только отличному от позиции их коллег, но и нарушающему действующее законодательство в угоду никому неизвестным, кроме них самих, мотивам, скорее всего, таким же чудом никак не связанным с коррупцией. Для тех, кто не догадался, это был сарказм. То же самое происходило и далее со стороны заместителя прокурора Красикова в адрес лиц, над которыми в прямом смысле слова поглумились наши правоохранительные органы, а он, со своей стороны, как надзирающий орган закрепил их противоправные действия своими неправомерными решениями.

При этом с отменой постановления в отказе в возбуждении уголовного дела зампрокурора Красиков указал уже УВД по СВАО возбудить-таки уголовное дело, что и было чудесным образом исполнено следователем СУ УВД по СВАО Сергеем Назаровым в 9:00 25 июня 2019 года согласно Постановлению о возбуждении уголовного дела №11901450002000985. С такой же необычайной скоростью и труднообъяснимым рвением, как и ранее самим прокурором. Наверное, у них всё-таки был какой-то общий мотив. Но это, скорее всего, не коррупция – откуда сотрудникам с таким рвением к совершению неправомерных действий знать, что это такое?!

Подписывая постановление об отмене отказа в возбуждении уголовного дела и указывая возбудить его надзирающий и стоящий на страже закона зампрокурора Красиков совершенно игнорирует этот самый закон! Ведь как можно указать возбудить уголовное дело без наличия в материалах проверки документальных подтверждений излагаемых в заявлении ООО «Рой-Форт» голословных утверждений без проведения экспертизы по якобы подложным документам, без опроса всех лиц, которые могли бы дать объективные показания, без исследования первичной документации ООО «Рой-Форт», а главное, без установления объективной истины между противоречиями, возникшими из заявления ООО «Рой-Форт» и объяснений привлечённых лиц. Точно такой же вопрос возникает и к следователю Назарову, как он мог возбудить уголовное дело по указанию зампрокурора Красикова, видя все вышеуказанные вопиющие правонарушения в игнорировании требований законодательства? Прокурор же не является его непосредственным начальником, тогда почему следователь Назаров так безропотно и с таким услужливым рвением выполнил его указания, а не свои обязанности, предусмотренные законодательством. Ведь в соответствии с ним следователь является процессуально независимым лицом и прокурор не имеет права давать ему указания в принципе. Так почему и в силу каких мотивов зампрокурора Красиков дал эти указания в нарушение требований законодательства, а следователь Назаров эти указания выполнил, также в нарушение требований законодательства. Наверное, у них особый дар толкования законов, известный им одним, либо они знают о законодательстве гораздо больше, чем их коллеги, имеющие другое мнение по этому же вопросу. В любом случае это что-то никому неведомое, но высокое, никак не связанное с коррупцией, ведь откуда про неё могут знать такие законодатели-философы. Может быть, кто-то даёт Красикову такие указания либо провоцирует его на подобные действия?

Далее были многократные обращения и жалобы граждан: Мищенко А.В., Трушина О.А., Вахлаковой Е.Д., Мищенко Е.В. по поводу нарушения их прав и свобод по вышеупомянутому делу, а именно: производство обысков без участия защитников и с запретом обращения к ним; производство выемки частной собственности, не принадлежащей лицам, у которых производился обыск; допрос без участия защитника, также с запретом к нему обратиться; отсутствие реакции на требование о передопросе с участием защитника; изъятие оригинала исполнительного листа, не имеющего отношения к данному делу, с последующей фальсификацией о признании его вещественным доказательством, и т.д. На все указанные нарушения зампрокурора Красиков дал такие ответы: всё в рамках закона, никаких нарушений нет, и всё в порядке, что следствие – молодцы, и сейчас они будут проводить следственные действия, чтобы наконец-то изобличить настоящих преступников. Но с того момента ни одного следственного действия больше проведено не было. Но был поток жалоб как в органы внутренних дел, так и в прокуратуру СВАО и города Москвы. Причём вышестоящая прокуратура снова отправила эти жалобы вниз по лестнице. Но самое интересное, что прокурор СВАО не сам рассмотрел жалобы. Они не были переданы на рассмотрение другим замам, а попали непосредственно в руки зампрокурора Красикова, чтобы именно он рассмотрел правомерность своих действий и в случае обнаружения нарушений отменил их как противоправные, ну и ещё приказал бы вынести себе строгий выговор. Конечно, этого никогда бы не произошло, ведь мы находимся не во всем известной комедии, где прокурор собрал на себя 20 томов компромата и сам себя взял под арест. Поэтому зампрокурора Красиков принял волевое и вряд ли имеющее отношение к закону решение – признать все вынесенные им постановления правомерными, а действия следователя, который выполнял его указания, конечно же, законными, и всё чисто и гладко. Как органы прокуратуры допускают такие вопиющие нарушения, когда один человек, по сути, полностью замыкает на себе ход уголовного дела, когда он должен указать на нарушения и устранить их, а он, наоборот, их организовывает и сам же ещё и отвечает на жалобы на себя же. Это ли не очевидный случай беспредела? Не с такими ли поборниками закона и морали предстоит бороться новому генеральному прокурору Краснову? Не таких ли сотрудников всеми путями пытаются искоренить наше правительство и гражданское общество, чтобы мы жили в действительно правовом государстве. А не существовали в беззаконном мире, где некий зампрокурора Красиков, который, возможно, находится под влиянием неких заинтересованных лиц и, как профессор Мориарти, плетёт свою паутину из правонарушений. И никто ему не указ, хотя он полностью игнорирует требования УК и УПК РФ да и законодательства в целом, для него не существует законов, за соблюдением которых он и должен надзирать. Отсюда возникают вопросы – какой извращённой логикой ещё надо обладать, чтобы рекомендовать возбудить уголовное дело при таких обстоятельствах и сколько ещё таких дел находится у него на столе и на столах его коллег, которым он даёт указания в УВД СВАО и, как оказалось, ЦАО, что побуждает этих сотрудников совершать такие противоправные действия и в чьих интересах происходит такой безобразие?! С самим делом происходит, на наш журналистский взгляд, вопиющее:

– беспрерывная волокита;

– ряд следственных действий вообще не производится;

– необходимые экспертизы не проводятся;

– важнейшие документы незаконно изымаются;

– игнорируются свидетели, желающие дать показания;

– затягивание процесса всеми возможными способами.

Конечно же, это не коррупция, скорее всего, вполне возможно, ведь всем известный Мориарти совершал свои «подвиги» не ради денег, а ради своей собственной известной только ему идеологии. Так какова тогда идеологическая составляющая поступков прокурора Красикова – нового Мориарти из СВАО или же всё-таки всё просто и банально и это, возможно, коррупция? И кто будет этим новым Шерлоком Холмсом, который уже наконец-то разберётся в этих хитросплетениях следствия. Надеемся, что это будет новый генеральный прокурор Краснов и его новая честная профессиональная команда. А наша редакция продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием вышеизложенной ситуации.