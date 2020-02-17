Кто подрывает доверие к органам правопорядка

После смены генерального прокурора всем стало понятно, что структуру всей российской прокуратуры необходимо тщательно корректировать, потому что из органа, надзирающего за соблюдением законодательства, она фактически превратилась в его антипод, который не только прикрывает нарушения, которые должен был выявить и покарать, но и сам занимается равнозначными противоправными деяниями.
Новому генеральному прокурору Краснову предстоит проделать поистине титаническую работу, если он действительно пришёл выполнять те обязанности и функции, которые подразумевает эта должность.
Старым сотрудникам, занимающимся противоправными деяниями, должно быть, придётся нелегко, если Краснов действительно сдержит своё слово и выполнит данные им при вступлении в должность обещания. Хотя порой складывается ощущение, что тогда ему придётся сменить почти всё руководство и большую часть личного состава нынешней прокуратуры. В связи с тем, что в системе прокуратуры в последнее время работают не только неквалифицированные сотрудники, не имеющие должного образования, хотя и имеющие юридические дипломы (правда, непрофильных вузов, открывших юридические факультеты – технические, хозяйственные и др.), а некоторые и вовсе получили их заочно. Они не только не умеют правильно применять законодательство, но и толкуют его как им надо и выгодно. Все эти сотрудники, никогда не работавшие в следствии и не понимающие смысл работы следствия в целом, не зная правил производства процедур и следственных действий, должны надзирать за правильностью выполнения всего вышеуказанного. А как?! Если нет даже банального понимания и никакой практики, но при этом на этих сотрудников возлагают непомерную ответственность и награждают такими же непомерными полномочиями, которые те используют в своих корыстных целях с уже имеющимися умыслом и пониманием. Такие знания нельзя получить ни в одном вузе, так как знание, как обогатить себя, используя служебное положение, извращая законодательство и делая вид, что так и должно быть, это уже не просто знания, полученные откуда-то извне, а целая идеология службы, где одни «ценные кадры» воспитывают подобных себе, и так далее. Таким образом, почти вся система прокуратуры уже не просто идеологически неверна и не может выполнять свои прямые функции и обязанности, но и в целом прогнила почти полностью. А что же делать в таком случае новому генеральному прокурору Краснову?! Ответ очевиден – ампутировать сгнившие поражённые участки, пока ещё есть возможность спасти весь организм, и воспитать новые ценные кадры с новой правильной идеологией, про которую всё время говорит наш президент В.В. Путин.
А что до нечистоплотных сотрудников, которые используют своё служебное положение для корыстных целей, в том числе прикрывают противоправные действия сотрудников в системе МВД, то нам следует вернуться к ранее освещённым нашей редакцией событиям в статьях: Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму, Бизнес тянут в 90-е, Обыски с пристрастием, Затянуть покрепче, и взглянуть на них под новым углом. И тогда мы увидим не только ранее описанные беспредел и беззаконие органов внутренних дел, но и то, как прокуратура «выполняла свои функции» и якобы надзирала за соблюдением закона в этой ситуации.
24 июня 2019 года первый заместитель прокурора СВАО г. Москвы Красиков Николай Иванович отменяет постановление от 23.06.2019 об отказе ООО «Рой-форт» в возбуждении уголовного дела с указанием о необходимости в возбуждении уголовного дела. Вышеуказанное постановление было вынесено 23.06.2019 в УВД по ЦАО г. Москвы и почему-то было передано в прокуратуру СВАО. При этом именно заместитель прокурора Красиков не только рассмотрел это постановление, но и отменил его, причём, судя по датам, в кратчайшие сроки – ему хватило всего нескольких часов, чтобы прийти к выводу о необходимости в возбуждении уголовного дела. К такому выводу ранее не мог прийти ни один из его коллег, как в прокуратуре СВАО по заявлениям ООО «Рой-Форт» в УВД СВАО (около 7 отказов в возбуждении), так и в Прокуратуре ЦАО по аналогичным заявлениям ООО «Рой-Форт» (около 6 отказов в возбуждении). Но необычный симбиоз, в котором объединились силы УВД по ЦАО и заместитель прокурора по СВАО, сотворил «чудо». Вместе им удалось прийти к мнению, не только отличному от позиции их коллег, но и нарушающему действующее законодательство в угоду никому неизвестным, кроме них самих, мотивам, скорее всего, таким же чудом никак не связанным с коррупцией. Для тех, кто не догадался, это был сарказм. То же самое происходило и далее со стороны заместителя прокурора Красикова в адрес лиц, над которыми в прямом смысле слова поглумились наши правоохранительные органы, а он, со своей стороны, как надзирающий орган закрепил их противоправные действия своими неправомерными решениями.
При этом с отменой постановления в отказе в возбуждении уголовного дела зампрокурора Красиков указал уже УВД по СВАО возбудить-таки уголовное дело, что и было чудесным образом исполнено следователем СУ УВД по СВАО Сергеем Назаровым в 9:00 25 июня 2019 года согласно Постановлению о возбуждении уголовного дела №11901450002000985. С такой же необычайной скоростью и труднообъяснимым рвением, как и ранее самим прокурором. Наверное, у них всё-таки был какой-то общий мотив. Но это, скорее всего, не коррупция – откуда сотрудникам с таким рвением к совершению неправомерных действий знать, что это такое?!
Подписывая постановление об отмене отказа в возбуждении уголовного дела и указывая возбудить его надзирающий и стоящий на страже закона зампрокурора Красиков совершенно игнорирует этот самый закон! Ведь как можно указать возбудить уголовное дело без наличия в материалах проверки документальных подтверждений излагаемых в заявлении ООО «Рой-Форт» голословных утверждений без проведения экспертизы по якобы подложным документам, без опроса всех лиц, которые могли бы дать объективные показания, без исследования первичной документации ООО «Рой-Форт», а главное, без установления объективной истины между противоречиями, возникшими из заявления ООО «Рой-Форт» и объяснений привлечённых лиц. Точно такой же вопрос возникает и к следователю Назарову, как он мог возбудить уголовное дело по указанию зампрокурора Красикова, видя все вышеуказанные вопиющие правонарушения в игнорировании требований законодательства? Прокурор же не является его непосредственным начальником, тогда почему следователь Назаров так безропотно и с таким услужливым рвением выполнил его указания, а не свои обязанности, предусмотренные законодательством. Ведь в соответствии с ним следователь является процессуально независимым лицом и прокурор не имеет права давать ему указания в принципе. Так почему и в силу каких мотивов зампрокурора Красиков дал эти указания в нарушение требований законодательства, а следователь Назаров эти указания выполнил, также в нарушение требований законодательства. Наверное, у них особый дар толкования законов, известный им одним, либо они знают о законодательстве гораздо больше, чем их коллеги, имеющие другое мнение по этому же вопросу. В любом случае это что-то никому неведомое, но высокое, никак не связанное с коррупцией, ведь откуда про неё могут знать такие законодатели-философы. Может быть, кто-то даёт Красикову такие указания либо провоцирует его на подобные действия?
Далее были многократные обращения и жалобы граждан: Мищенко А.В., Трушина О.А., Вахлаковой Е.Д., Мищенко Е.В. по поводу нарушения их прав и свобод по вышеупомянутому делу, а именно: производство обысков без участия защитников и с запретом обращения к ним; производство выемки частной собственности, не принадлежащей лицам, у которых производился обыск; допрос без участия защитника, также с запретом к нему обратиться; отсутствие реакции на требование о передопросе с участием защитника; изъятие оригинала исполнительного листа, не имеющего отношения к данному делу, с последующей фальсификацией о признании его вещественным доказательством, и т.д. На все указанные нарушения зампрокурора Красиков дал такие ответы: всё в рамках закона, никаких нарушений нет, и всё в порядке, что следствие – молодцы, и сейчас они будут проводить следственные действия, чтобы наконец-то изобличить настоящих преступников. Но с того момента ни одного следственного действия больше проведено не было. Но был поток жалоб как в органы внутренних дел, так и в прокуратуру СВАО и города Москвы. Причём вышестоящая прокуратура снова отправила эти жалобы вниз по лестнице. Но самое интересное, что прокурор СВАО не сам рассмотрел жалобы. Они не были переданы на рассмотрение другим замам, а попали непосредственно в руки зампрокурора Красикова, чтобы именно он рассмотрел правомерность своих действий и в случае обнаружения нарушений отменил их как противоправные, ну и ещё приказал бы вынести себе строгий выговор. Конечно, этого никогда бы не произошло, ведь мы находимся не во всем известной комедии, где прокурор собрал на себя 20 томов компромата и сам себя взял под арест. Поэтому зампрокурора Красиков принял волевое и вряд ли имеющее отношение к закону решение – признать все вынесенные им постановления правомерными, а действия следователя, который выполнял его указания, конечно же, законными, и всё чисто и гладко. Как органы прокуратуры допускают такие вопиющие нарушения, когда один человек, по сути, полностью замыкает на себе ход уголовного дела, когда он должен указать на нарушения и устранить их, а он, наоборот, их организовывает и сам же ещё и отвечает на жалобы на себя же. Это ли не очевидный случай беспредела? Не с такими ли поборниками закона и морали предстоит бороться новому генеральному прокурору Краснову? Не таких ли сотрудников всеми путями пытаются искоренить наше правительство и гражданское общество, чтобы мы жили в действительно правовом государстве. А не существовали в беззаконном мире, где некий зампрокурора Красиков, который, возможно, находится под влиянием неких заинтересованных лиц и, как профессор Мориарти, плетёт свою паутину из правонарушений. И никто ему не указ, хотя он полностью игнорирует требования УК и УПК РФ да и законодательства в целом, для него не существует законов, за соблюдением которых он и должен надзирать. Отсюда возникают вопросы – какой извращённой логикой ещё надо обладать, чтобы рекомендовать возбудить уголовное дело при таких обстоятельствах и сколько ещё таких дел находится у него на столе и на столах его коллег, которым он даёт указания в УВД СВАО и, как оказалось, ЦАО, что побуждает этих сотрудников совершать такие противоправные действия и в чьих интересах происходит такой безобразие?! С самим делом происходит, на наш журналистский взгляд, вопиющее:
– беспрерывная волокита;
– ряд следственных действий вообще не производится;
– необходимые экспертизы не проводятся;
– важнейшие документы незаконно изымаются;
– игнорируются свидетели, желающие дать показания;
– затягивание процесса всеми возможными способами.
Конечно же, это не коррупция, скорее всего, вполне возможно, ведь всем известный Мориарти совершал свои «подвиги» не ради денег, а ради своей собственной известной только ему идеологии. Так какова тогда идеологическая составляющая поступков прокурора Красикова – нового Мориарти из СВАО или же всё-таки всё просто и банально и это, возможно, коррупция? И кто будет этим новым Шерлоком Холмсом, который уже наконец-то разберётся в этих хитросплетениях следствия. Надеемся, что это будет новый генеральный прокурор Краснов и его новая честная профессиональная команда. А наша редакция продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием вышеизложенной ситуации.