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12 февраля 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

вакцинация,pixabay.com

Существует одно весьма специфичное явление – борьба с вакцинацией от вирусов и инфекций. Последователи этого «движения» указывают на то, что прививки якобы не несут реальной пользы и, более того, вредят здоровью.

Несмотря на предупреждения врачей, которые заверяют, что вакцинация помогает избегать серьёзных заболеваний, они продолжают игнорировать мнение авторитетных специалистов. Не прививаются сами, не прививают своих детей, внушают родственникам и знакомым, что вакцинация – это вредное явление или даже «заговор власти» против общества. Теорий и аргументов против вакцинации у антипрививочников множество, но зачастую практически все они не имеют никакой связи с реальностью.

Добровольная вакцинация у метро

Фото:соцсети

Позиция против вакцины

В этом вопросе существует по сути две позиции: за и против. Люди, которые выступают за вакцинацию, объясняют это тем, что это сегодня один из самых эффективных инструментов борьбы с распространением вирусов. Они также выступают за то, что существует такое понятие, как «коллективный иммунитет»: чем больше человек привито, тем больше из них защищено, и тем меньше риск распространения болезни.

Вторая позиция – против. Люди, поддерживающие эту позицию, опираются на недостоверные источники и заявляют о том, что прививки не просто не имеют смысла, а вредят здоровью, снижают иммунитет и иногда являются причиной серьёзных осложнений. Среди последователей этой позиции можно встретить даже врачей, которые агитируют пациентов избегать добровольной вакцинации. В основном это мнение массово транслируют три человека, три лидера мнений среди антипрививочников. Это блогер Антон Амантонио, гомеопат Александр Коток и вирусолог Галина Червонская. И многие люди готовы доверить своё здоровье мнению блогера или представителя гомеопатии, польза которой считается недоказанной и противонаучной. Что же касается Галины Червонской, то многие её обвиняют в подтасовке фактов, которые она смешивает с надуманными теориями заговора. И, тем не менее, многие готовы верить её словам только потому, что когда-то много лет назад она принимала участие в разработке некоторых видов вакцин, в частности, против полиомиелита.

гомеопат Александр Коток



Фото:соцсети

Среди аргументов против вакцинации можно особенно подчеркнуть несколько самых резонансных. Так, среди антипрививочников бытует мнение, что существует «заговор фармацевтов», которые якобы внушают обществу мысль о пользе вакцинации для того, чтобы потом заработать с помощью спроса на разработку и производство вакцины. В борьбе против прививок обращаются и к религии, указывая на то, что заразится человек или нет – это вопрос предопределенности жизни, вопрос Провидения, вмешиваться в которое нельзя. Наконец, доходит до того, что появляются заявления о том, что вакцина – это оружие вражеских спецслужб, которые с помощью прививок наносят непоправимый ущерб здоровью населения. И это все помимо того, что люди просто зачастую не верят в пользу вакцинации.

Борьба с антинаучной литературой

блогер Антон Амантонио

фото:соцсети

Распространяется позиция антипрививочников в основном через соцсети посредством массового репоста. Формируется фейковая недостоверная информация, запускается в сеть, а дальше люди сами занимаются её быстрым распространением, подсаживая своих друзей на иглу антинаучных страхов. Одним из источников анипрививочной мысли стал блогер Антон Амантонио. Сегодня он уже активно зарабатывает на борьбе с вакцинацией, выпуская литературу под своим авторством. Его книга «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» стала настоящим бестселлером, получив на сайтах и в соцсетях положительные оценки читателей. Однако в правительстве пока решили приостановить продажу этой книги, ссылаясь на потенциальный вред от её распространения. В тексте книги автор указывает на то, что информация якобы крайне достоверна:



«В этой книге вы найдете информацию о научных исследованиях, о которых часто умалчивают СМИ и органы здравоохранения. Здесь приводятся лишь научные факты о вакцинации, практически без комментариев автора. Читайте, думайте, делайте выводы»



Очевидно, что автор занимается подтасовкой фактов, преподнося якобы объективную информацию в том свете, в котором ему это выгодно. Однако аудитория находится и приносит деньги автору, который продолжает вводить в заблуждение общество, продвигая мысль о том, что вакцинация – это вред.