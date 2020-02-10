Соловьёв заинтересовался, в каком состоянии была рассмеявшаяся из-за размера прибавки льгот телеведущая

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10 февраля 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьёв, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Владимир Соловьёв заинтересовался, в каком состоянии находилась ведущая программы "Вести" телеканала ГРТК "Камчатка", рассмеявшаяся из-за размера индексации льгот. Соловьёв призвал провести проверку.

Видео, как телеведущая хохочет из-за индексации с 1 февраля льгот на три процента, попало в сети.

"Извините, я старалась, вы слышали... Хорошо, что я не в прямом эфире... Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом "А остальное - на международный проезд", - ведущая "Вестей" пытала долго успокоиться, чтобы продолжить запись выпуска новостей.

Такая "расшифровка" телеведущей индексаций выплат Владимира Соловьева удивила. Он предложил разобраться, что же так рассмешило коллегу на Камчатке.

"463 рубля на международные поездки - это откуда она такое придумала? Где у нас в индексации написано "на международные"?" - удивлен журналист. Соловьёв назвал расшифровку странной.

По его словам, "в холдинге ГТРК люди ответственные, ... узнают точно, что случилось, как и почему". "Надо понять, что вообще происходило с ведущей, в каком она находилась эмоциональном состоянии и, почему это произошло. Пока, вежливо говоря, все это выглядит не очень", - заявил Владимир Соловьёв в интервью НСН.

С 1 февраля 2020 года выплаты льготникам и пенсионерам будут проиндексированы на 3%. Имеются ввиду выплаты участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и другим категориям граждан. Будет увеличена и стоимость набора социальных услуг до 1 155 рублей ежемесячно. Эту сумму льготники имеют право получить в денежном выражении.

В социальный набор для льготников входят: обеспечение медикаментами на сумму 889 рублей 66 копеек, предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение (137 рублей 63 копейки), а остальное - на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и в междугородном транспорте к месту лечения и обратно, - сообщает "Царьград".

Геннадий Зюганов считает, что от таких новостей надо плакать. А телеведущую могут уволить и никогда не возьмут работать на телевидение.