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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Уволят или не уволят? И кто выложил в Сеть видео, где журналистка "Вестей" смеется над размером выплат для российских льготников

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Уволят или не уволят? И кто выложил в Сеть видео, где журналистка

В Сети обсуждают вопрос, уволят или нет ведущую федерального канала ВГТРК на Камчатке за приступ смеха, который вызвал размер повышения выплат российским льготникам. Напомним, Александра Новикова не смогла сдержаться, зачитывая текст об индексации пособий с 1 февраля.

Программа региональных «Вестей» велась в записи, однако позже кто-то опубликовал видео в интернете. Источник в ВГТРК, который пожелал остаться анонимным, в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заверил, что вся команда регионального филиала попадёт под санкции:

«Могу сказать одно, что после таких выкрутасов закрывают все дороги, где бы то ни было. Человек вылетает из сферы, от слова «совсем». Сейчас найдут, кто её слил, и всю команду уволят при таком раскладе. Причём, помимо увольнения, перекроют все дорожки. Они не смогут найти работу. Были похожие ситуации. Вообще без вариантов».

Однако, далеко не все осудили журналистку.«Ведущая смеётся вполне естественно, вопрос в том кто слил эту запись, потому что это нельзя было делать. Кто писал этот текст? Выдавать с экрана такое, то «что у тебя остаётся 137 рублей, остальное вы можете потратить». Вы серьёзно? Вы могли сказать просто о том, что подняли до такой-то суммы. Всё. Не нужно этих унизительных уточнений. Ведущая ржёт абсолютно обоснованно, другой вопрос, что это не стоило сливать на сторону», - комментируют ситуацию коллеги.

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев рассказал, что редакции известно имя человека, который опубликовал видео, но пока никого за это не наказывали. «Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет. Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это… Это наши проблемы. Разве наказание спасает от любых проблем?», - цитирует его канал «Подъем».

А вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал Новиковой перестать смеяться, потому что от таких новостей "впору плакать".

БИ

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