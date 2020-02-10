"Хорошо, что я не в прямом эфире", ведушая "Вестей" не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении выплат льготникам

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10 февраля 2020, 00:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущая "Вестей" Приморья читая текст сюжета о февральских индексациях на целых 3 процента выплат льготникам, не смогла сдержать смеха. Пришлось остановить запись, чтобы девушка смогла прийти в себя.

Она посчитала, что российское правительство предлагает – инвалидам, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и проч. на полторы тысячи рублей в месяц покупать лекарства, съездить в санаторий на 137 рублей, а оставшиеся деньги потратить на международный проезд к месту лечения. «Хорошо, что я не в прямом эфире… я старалась», - не переставая смеяться говорила теледива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)9 Фев 2020 в 1:40 PST