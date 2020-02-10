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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

"Хорошо, что я не в прямом эфире", ведушая "Вестей" не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении выплат льготникам

, 00:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущая "Вестей" Приморья читая текст сюжета о февральских индексациях на целых 3 процента выплат льготникам, не смогла сдержать смеха. Пришлось остановить запись, чтобы девушка смогла прийти в себя.

Она посчитала, что российское правительство предлагает – инвалидам, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и проч. на полторы тысячи рублей в месяц покупать лекарства, съездить в санаторий на 137 рублей, а оставшиеся деньги потратить на международный проезд к месту лечения. «Хорошо, что я не в прямом эфире… я старалась», - не переставая смеяться говорила теледива.

 
 
 
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Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)9 Фев 2020 в 1:40 PST

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