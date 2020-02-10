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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

"Плакать надо от таких новостей", Геннадий Зюганов посоветовал телеведущей камчатских «Вестей» прекратить смеяться

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не согласен с реакцией телеведущей, которую рассмешил размер повышения пособий для россиян, которые относятся к льготным категориям.

«Интернет «взорвался» сообщениями о том, как ведущая «Вести-Камчатка» читала сюжет об индексации выплат льготникам и расхохоталась, озвучивая действительно смехотворные суммы. Однако тут не смеяться, а плакать нужно», — полагает Зюганов.

«Единицы жируют, а остальным кидают крохи с барского стола. Так будет до тех пор, пока страна не сменит курс на национально-ориентированный», — цитирует его regnum.ru.

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться.

"Да этих пособий только на велерьянку и хватает", "Нормальная реакция, все смеются. вот и она не сдержалась", " Жаль, что эфир был не прямой, хотя и за такое тоже уволят",- комментируют в Сети видеоролик.

БИ

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