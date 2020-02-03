Коронавирус. Главные новости к 3 февраля

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3 февраля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото pixabay.com

Общая статистика жертв нового вида вируса по данным китайской национальной комиссии по здравоохранению такова: заражены 17 491 человек, умерли 362, выздоровели 487. Самое важное по теме читайте в материале "АН".



* Премьер-министр РФ заявил о праве на депортацию иностранных граждан, зараженных коронавирусом.

Михаил Мишустин сообщил, что в России работает оперативный штаб, ситуация с распространением опасного заболевания под контролем.



* В Уфу сегодня прибыл последний рейс из китайского города Саньи.

По сообщению Роспотребнадзра, все 368 пассажиров здоровы. Круглосуточный санитарно-карантинный режим в уфимском аэропорту продолжается.



* S7 Airlines приняла решение остановить полеты в города Китая и Гонконг с 4 февраля по 28 марта 2020 года.

Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин - Новосибирск.



* Китайские фондовые биржи обвалились из-за пандемии.

С 2015 года это самое резкое снижение.



* Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса.



* Европейцы обходят стороной азиатов.

В связи с этим азиатское сообщество Франции запустило акцию #ЯнеВирус



* Общемировая статистика по заболеванию публикуется на сайте.

