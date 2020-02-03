Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Коронавирус. Главные новости к 3 февраля

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Главные новости к 3 февраля
фото pixabay.com

Общая статистика жертв нового вида вируса по данным китайской национальной комиссии по здравоохранению такова: заражены 17 491 человек, умерли 362, выздоровели 487. Самое важное по теме читайте в материале "АН".

* Премьер-министр РФ заявил о праве на депортацию иностранных граждан, зараженных коронавирусом.  
Михаил Мишустин сообщил, что в России работает оперативный штаб, ситуация с распространением опасного заболевания под контролем. 

* В Уфу сегодня прибыл последний рейс из китайского города Саньи.
По сообщению Роспотребнадзра, все 368 пассажиров здоровы. Круглосуточный санитарно-карантинный режим в уфимском аэропорту продолжается.

* S7 Airlines приняла решение остановить полеты в города Китая и Гонконг с 4 февраля по 28 марта 2020 года.
Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин - Новосибирск.

* Китайские фондовые биржи обвалились из-за пандемии.
С 2015 года это самое резкое снижение.

* Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса.
 
* Европейцы обходят стороной азиатов.
В связи с этим азиатское сообщество Франции запустило акцию #ЯнеВирус

* Общемировая статистика по заболеванию публикуется на сайте.
 

МК

//картина дня

В Сирии накануне погиб боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя информацию о гибели четырех спецназовцев в районе Алеппо.

В Сирии накануне погиб боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов. Об этом…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан