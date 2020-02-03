Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса

С начала февраля необходимое количество российских тест-систем для определения коронавируса 2019-nCoV Роспотребнадзор передал в Армению, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
Ожидается поставка в Киргизию и Таджикистан, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Поставка тест-систем в страны евразийского региона осуществляется в рамках реализации мер поддержки соседних государств в наращивании потенциала по борьбе с угрозами инфекционных болезней», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить прием посылок из Китая.