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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В России могут запретить прием посылок из Китая

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России могут запретить прием посылок из Китая
Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус в «спящем режиме».

«… несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности», - пояснил политик. 

Милонов считает, что приобретение продуктов питания, экзотических приправ, готовых блюд через китайские интернет-магазины может стать «естественным инкубатором» для коронавируса. Он добавил, что «вирусные посылки» могут заражать смертельными микробами почтовые поступления, находящиеся на территории РФ.

«В такой ситуации прошу Вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире», - заключил он.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого можно заметить, как с помощью беспилотников борются с коронавирусом в Китае. 

БА

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