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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Видео: в Китае начали бороться с коронавирусом с помощью дронов

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Видео: в Китае начали бороться с коронавирусом с помощью дронов
Фото: Chen Bin/XinHua/globallookpress.com

Власти Китая призывают граждан соблюдать меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в стране: носить медицинские маски, чаще мыть руки, а также не гулять большими группами. При этом, чтобы избежать более масштабного распространения инфекции стали использовать дроны для разгона людей.

В Сети появилось видео, на кадрах которого можно заметить, как с помощью беспилотников отслеживают людей, которые собираются в большие компании на улицах, а после требуют разойтись по домам, помыть руки и надеть маску.

Отмечается, что самым обсуждаемым в соцсетях стал ролик, на котором местные жители играют в маджонгу в деревне недалеко от юго-западного города Чэнду. Однако прилетает дрон и полицейские через микрофон просят покинуть территорию. 

Ранее в КНДР назвали способ по борьбе с коронавирусом. 

БА

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