Видео: в Китае начали бороться с коронавирусом с помощью дронов

Власти Китая призывают граждан соблюдать меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в стране: носить медицинские маски, чаще мыть руки, а также не гулять большими группами. При этом, чтобы избежать более масштабного распространения инфекции стали использовать дроны для разгона людей.
В Сети появилось видео, на кадрах которого можно заметить, как с помощью беспилотников отслеживают людей, которые собираются в большие компании на улицах, а после требуют разойтись по домам, помыть руки и надеть маску.
Отмечается, что самым обсуждаемым в соцсетях стал ролик, на котором местные жители играют в маджонгу в деревне недалеко от юго-западного города Чэнду. Однако прилетает дрон и полицейские через микрофон просят покинуть территорию.
Ранее в КНДР назвали способ по борьбе с коронавирусом.