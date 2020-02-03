Видео: в Китае начали бороться с коронавирусом с помощью дронов

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3 февраля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Фото: Chen Bin/XinHua/globallookpress.com

Власти Китая призывают граждан соблюдать меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в стране: носить медицинские маски, чаще мыть руки, а также не гулять большими группами. При этом, чтобы избежать более масштабного распространения инфекции стали использовать дроны для разгона людей.

В Сети появилось видео, на кадрах которого можно заметить, как с помощью беспилотников отслеживают людей, которые собираются в большие компании на улицах, а после требуют разойтись по домам, помыть руки и надеть маску.

Отмечается, что самым обсуждаемым в соцсетях стал ролик, на котором местные жители играют в маджонгу в деревне недалеко от юго-западного города Чэнду. Однако прилетает дрон и полицейские через микрофон просят покинуть территорию.

Ранее в КНДР назвали способ по борьбе с коронавирусом.