Мишустин заявил, что Россия оставляет за собой право депортировать больных коронавирусрм иностранцев

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3 февраля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с китайским коронавирусом. Также он отметил, что Россия оставляет за собой право депортировать больных коронавирусом иностранцев.

Глава правительства подчеркнул, что возможная депортация иностранных граждан, у которых диагностирован коронавирус, является частью национального плана по борьбе с распространением болезни.

Также он приказал до середины текущего месяца подготовить все необходимые документы для ввоза на территорию Российской Федерации незарегистрированных лекарственных препаратов для тяжелобольных, передаёт Радио Sputnik.