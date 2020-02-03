Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Последствия эпидемии нового типа коронавируса: в Китае обвалились фондовые биржи

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Последствия эпидемии нового типа коронавируса: в Китае обвалились фондовые биржи
флаг Китая, pixabay.com

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что обвал произошел на фондовых биржах в КНР. Согласно последней информации источников, это напрямую связано с расширяющейся эпидемией коронавируса.

Данные торгов на сегодняшнее утро, свидетельствуют о серьезном спаде. В частности, падение биржи Shanghai Composite достигло более 8 процентов, а биржи Shenzhen Component — более 8,5 процентов.

Уточняется, что исключение составляет биржа в Гонконге, основной индекс которой вырос на 0,44 процента.

Отметим, что фондовые биржи открылись на территории КНР впервые с Китайского Нового года.

ЕТ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил идею повысить штрафы для «шумных соседей», мешающих другим жильцам с 23:00 до 07:00.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Зарубежные экономисты отмечают рост российской экономики, несмотря на санкции. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета…

//новости ан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с китайским коронавирусом. Также он отметил, что Россия оставляет за собой право депортировать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Минувшей ночью самолет рейса «Екатеринбург-Томск» совершил посадку в местном аэропорту с технической неисправностью. Отмечается, что у лайнера Bombardier CRJ-100 частично…

//новости ан

//новости ан

Российское посольство в Лондоне выясняет, пострадали ли граждане России при инциденте в столице Великобритании. Ранее сообщалось, что на юге Лондона неизвестный с ножом…