Последствия эпидемии нового типа коронавируса: в Китае обвалились фондовые биржи

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3 февраля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг Китая, pixabay.com

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что обвал произошел на фондовых биржах в КНР. Согласно последней информации источников, это напрямую связано с расширяющейся эпидемией коронавируса.

Данные торгов на сегодняшнее утро, свидетельствуют о серьезном спаде. В частности, падение биржи Shanghai Composite достигло более 8 процентов, а биржи Shenzhen Component — более 8,5 процентов.

Уточняется, что исключение составляет биржа в Гонконге, основной индекс которой вырос на 0,44 процента.

Отметим, что фондовые биржи открылись на территории КНР впервые с Китайского Нового года.