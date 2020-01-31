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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Поставки смартфонов нескольких брендов из Китая приостановлены в Россию из-за коронавируса

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коронавирус

Поставки смартфонов нескольких брендов из Китая приостановлены в Россию из-за коронавируса
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Поставки из Китая в Россию смартфонов нескольких брендов, в том числе Apple, приостановлены из-за вспышки коронавируса.  Китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская Apple, производство которой находится в Китае, начали переносить сроки поставок гаджетов в Россию.

Дело в том, что предприятия продлили новогодние каникулы из-за коронавируса.

Как уже заключили эксперты, задержка поставок смартфонов на несколько недель может привести к некоторому дефициту и росту цен на 10–15%. В то же время магазины смогут распродать складские запасы, - пишет "Коммерсантъ".

Аналитики уточняют, что каждый второй приобретенный в 2019 году в России смартфон — китайского производства.

Азиатские поставщики Apple ранее сообщали, что коронавирус способен сорвать планы американской компании по расширению производства iPhone в Китае. Тим Кук утверждал что Apple ничего не угрожает из-за коронавируса.

Опасный вирус из Китая распространяется в мире. В Москве коронавируса нет. 

ИЧ

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