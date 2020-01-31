Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в России и Голикова опровергли появление китайского вируса в Москве

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31 января 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Представители Роспотребнадзора и вице-премьера Татьяны Голиковой опровергли информацию о том, что в Москве коронавирус диагностирован у одного пациента инфекционной больницы №2.

По данным Роспотребнадзора, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг информацию телеграмм-канала Mash о якобы первом случае обнаружения коронавируса в столице, сообщает kp.ru.

В штабе также подчеркнули, что этого китайского "дьявольского вируса", который в Китае стремительно унес жизни более 200 человек, ни в одном из регионов России не диагностирован.

Это подтвердили и в окружении вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей в правительстве здравоохранение.

"КП" пишет со ссылкой на очевидцев, что в Москве к отелю Four Seasons в четверг, 30 января, подъехали несколько карет "Скорой помощи", медиков вызвали китайские туристы, у которых повысилась температура и ухудшилось самочувствие. Их отправили в больницу на обследование.

В мэрии уточнили, что вызванные в отель медики осмотрели 14 граждан КНР и обнаружили признаки острого респираторного заболевания только у одного из них. Никого из гостей столицы не госпитализирован.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, напомним, поручил организовать премьер-министр Михаил Мишустин.