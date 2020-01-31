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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Власти опровергли сообщение о появлении коронавируса в Москве

, 01:51 [ «Аргументы Недели» ]

Власти опровергли сообщение о появлении коронавируса в Москве
фото pixabay.com

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой и управление Роспотребнадзора по Москве единогласно утверждают, что в Москве нет подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее популярный Telegram-канал Mash опубликовал новость о первом случае обнаружения опасного заболевания, ссылаясь на данные своего источника. Однако оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает это сообщение.

МК

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